Cuando el deporte subsiste bajo la Ley y la Trampa

La sede de la AFA, uno de los escenarios de los allanamientos por la causa Sur Finanzas (Foto: Clarín).

Si no fuera por los fanáticos del deporte (y son muchos) otro sería el cantar del mismo. El “yo te sigo a todas partes” se transforma en una misa pagana que no deja ver lo que pasa alrededor. La misma canción que se inmola en los estadios lo dice: “el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”.

Cueste lo que cueste. Y cuesta caro. Porque el que gana no se va a quejar del penal mal cobrado, de la expulsión polémica, de fallos arbitrales desastrosos. Lo mismo pasa en el automovilismo que parece haber tomado los vicios del fútbol. Aún se recuerdan los papelitos que le tiraron a Mariano Werner en la final de la Copa de Oro del TC de 2024. Una categoría donde hoy la ambición supera al espectáculo de otros tiempos.

Y no es quejarse del pasado. El tema es que el público se sintió abrumado ante los últimos insólitos acontecimientos. Dirigentes de AFA insultando por redes sociales. Amenazas sistemáticas. Comunicados copy paste donde las Ligas o Clubes no tuvieron otra que replicar. Un torneo dado a Rosario Central de la noche a la mañana. Un pasillo obligando a Estudiantes a recibir al “campeón” Di María que no fue. Suspensión al presidente y dos fechas a jugadores, pero a cumplir más adelante.

Pasa desapercibido, pero es increíble que nadie se haya quejado del ascenso de Leones FC (el equipo de Messi) sin jugar. Irá derecho a la Primera C sin pasar por la ex D. Mamarracho. Claro, pero Messi nos dio la Copa.

Estudiantes de La Plata y Racing de Avellaneda juegan la final. Los separa no menos de 100 kilómetros de una ciudad a otra. Pero la final es en Santiago del Estero.

Desde años atrás, el torneo Regional Amateur se juega en pleno verano. Se anota: B Nacional 4 meses sin jugar. Pero pibes de Liga tienen que jugar todo el año y en verano también. ¿Existe Futbolistas Argentinos Agremiados?

La frutilla del postre, los allanamientos hacia la AFA y clubes, escandaloso por donde se mire. Entonces AFA y clubes recurren al comunicado tratando de minimizar lo sucedido este martes, deslindando responsabilidades (deberán demostrarlo en la Justicia) por la conexión con la financiera Sur Finanzas.

Pasaron muchas cosas en los últimos años, especialmente con los vertiginosos ascensos. Pero cuando algunos clubes quisieron protestar por la Trampa, apareció la Ley de la AFA. Todo premeditado. Y en mundo que protesta, clama, pide equidad, los dirigentes del fútbol argentino en su inmensa mayoría agachan cabezas. No por estar de acuerdos. Por temor a represalias.

No se trata de juzgar por adelantado. Se trata de investigar y si hay responsables que haya Justicia.

¿Se viene un fútbol más transparente? No solamente dependerá de cómo terminará esta escandalosa situación. Jugadores que se tiran al área buscando un inventado penal existe por décadas. Supuestos arreglos de partidos siempre estuvieron en la mira. Árbitros de dudosa reputación también.

Lo que aquí ocurre con los allanamientos y otros, es una supuesta ambición que se hizo desmedida. Pero explotó por una Copa mal dada a Rosario Central.

La AFA fijó las reglas, y llevó las riendas. Ahora, la Justicia, que no hizo alarde, la quiere hacer caer. Ni más ni menos. Como la canción que enarboló el chaqueño Palavecino: La Ley y la Trampa.