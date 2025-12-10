Ya es oficial: Agustín Araujo puso la firma en Patronato

El volante de 26 años firmó por un año su contrato con el Rojinegro.

Patronato oficialmente ya cuenta con su primer refuerzo para la próxima temporada de la Primera Nacional. Este miércoles, Agustín Araujo visitó las oficinas del club en Grella 874 y firmó el contrato que lo unirá al Rojinegro hasta el 31 de diciembre de 2026.

El mediocampista, de 26 años, llegó tras un paso por Chacarita Juniors y con el pase en su poder tras quedar libre en el Funebrero. Nacido en Reconquista, Santa Fe, y formado en las inferiores de Racing, es un viejo conocido del DT Rubén Darío Forestello.

De la firma del contrato participaron el presidente del club, Adrián Bruffal; el director deportivo del Santo, Víctor Müller; el tesorero Julián Gea Sánchez y uno de los representantes del jugador, Néstor Fabián Espínola, quien ascendiera con Patronato del Torneo Argentino A aa Primera Nacional B en 2010.