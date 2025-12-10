Una camioneta invadió el carril exclusivo y provocó el choque con un colectivo en el centro de Paraná

Se produjo el choque entre un colectivo nuevo de la empresa San José SA y una camioneta en el centro de Paraná. El siniestro vial afortunadamente no pasó a mayores.

El hecho se registró este miércoles al mediodía en horario pico de circulación, en calle 25 de Mayo, a metros de 9 de Julio. Se supo que la camioneta se atravesó sobre el carril exclusivo y allí se produjo la colisión.

Por el hecho hubo daños menores en ambos vehículos. La unidad de la nueva empresa concesionaria del transporte público de la ciudad resultó con un roce en su esquina delantera izquierda. La camioneta 4×4, por su parte, perdió su espejo delantero derecho producto del impacto y también rayones en la carrocería de sus puertas del lado derecho.

Ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones. La chofer del colectivo se mostró conmovida por lo sucedido y luego de la intervención del personal de Tránsito Municipal que trabajó en el lugar, se retiró para continuar el recorrido.

El siniestro vial se produce en el segundo día hábil de puesta en funcionamiento del nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros en la capital provincial. La prestación a cargo de San José inició accidentada, ya que este martes dos coches habían sido atacados a piedrazos y sufrieron importantes daños.

Fuente y foto: Canal 9 Litoral