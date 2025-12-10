Así quedaron los cruces para la 14ª edición de la Copa Argentina

Claudio Tapia y Gustavo Isaack junto a Daniel Vila, presidente del último campeón, Independiente Rivadavia.

La 14ª edición de la Copa Argentina definió los cruces este miércoles en el estadio de futsal del predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza. Previo al sorteo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular del Directorio de Torneos, Gustavo Isaack, hablaron a los presentes.

Tapia destacó que se trata de la “Copa más federal” y la que “más alegría da” a los equipos que participan. “El federalismo del fútbol argentino te da esta posibilidad”, expresó Tapia y además aprovechó para felicitar a Lanús por la Supercopa, a los árbitros, a los planteles y a los equipos que compiten. “Es la copa que iguala a todos por igual, el sueño de todos”, señaló.

Durante la ceremonia se emitió un video con las principales acciones de la 13ª edición, ganada por Independiente Rivadavia de Mendoza ante Argentinos Juniors en el estadio Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba. Además, el presidente de la Lepra Mendocina, Daniel Vila, ingresó con el trofeo conquistado en noviembre y recibió un obsequio de los organizadores.

Entre los cruces, se destacan: Boca-Gimnasia de Chivilcoy; River-Ciudad de Bolívar, Racing-San Martín de Formosa; San Lorenzo-Deportivo Rincón de Los Sauces, Independiente-Atenas de Río Cuarto. Además, el campeón defensor debutará ante Estudiantes de Caseros.

Los cruces de 32avos de Final de la Copa Argentina:

Cruce 1: San Lorenzo - Deportivo Rincón de Los Sauces

Cruce 2: Huracán - Olimpo

Cruce 3: River - Ciudad de Bolívar

Cruce 4: Boca - Gimnasia de Chivilcoy

Cruce 5: Racing - San Martín de Formosa

Cruce 6: Independiente - Atenas de Río Cuarto

Cruce 7: Platense - Argentino de Monte Maíz

Cruce 8: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland

Cruce 9: Banfield - Real Pilar

Cruce 10: Lanús - Sarmiento de La Banda

Cruce 11: Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo

Cruce 12: Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela

Cruce 13: Vélez - Deportivo Armenio

Cruce 14: Tigre - Claypole

Cruce 15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó

Cruce 16: Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros

Cruce 17: Newell's - Acassuso

Cruce 18: Rosario Central - Sportivo Belgrano de San Francisco

Cruce 19: Independiente Rivadavia - Estudiantes

Cruce 20: Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta

Cruce 21: Central Córdoba de Santiago del Estero - Gimnasia de Jujuy

Cruce 22: Atlético Tucumán - Sportivo Barracas

Cruce 23: Instituto de Córdoba - Atlanta

Cruce 24: Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán

Cruce 25: Godoy Cruz - Deportivo Morón

Cruce 26: San Martín de San Juan - Deportivo Madryn

Cruce 27: Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino de Carlos Casares

Cruce 28: Defensa y Justicia - Chaco For Ever

Cruce 29: Sarmiento de Junín - Tristán Suárez

Cruce 30: Aldosivi - San Miguel

Cruce 31: Barracas Central - Temperley

Cruce 32: Deportivo Riestra - Deportivo Maipú