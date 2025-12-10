Así quedaron los cruces para la 14ª edición de la Copa Argentina

Claudio Tapia y Gustavo Isaack junto a Daniel Vila, presidente del último campeón, Independiente Rivadavia.
La 14ª edición de la Copa Argentina definió los cruces este miércoles en el estadio de futsal del predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza. Previo al sorteo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el titular del Directorio de Torneos, Gustavo Isaack, hablaron a los presentes.
Tapia destacó que se trata de la “Copa más federal” y la que “más alegría da” a los equipos que participan. “El federalismo del fútbol argentino te da esta posibilidad”, expresó Tapia y además aprovechó para felicitar a Lanús por la Supercopa, a los árbitros, a los planteles y a los equipos que compiten. “Es la copa que iguala a todos por igual, el sueño de todos”, señaló.
Durante la ceremonia se emitió un video con las principales acciones de la 13ª edición, ganada por Independiente Rivadavia de Mendoza ante Argentinos Juniors en el estadio Monumental Presidente Perón, de Instituto de Córdoba. Además, el presidente de la Lepra Mendocina, Daniel Vila, ingresó con el trofeo conquistado en noviembre y recibió un obsequio de los organizadores.
Entre los cruces, se destacan: Boca-Gimnasia de Chivilcoy; River-Ciudad de Bolívar, Racing-San Martín de Formosa; San Lorenzo-Deportivo Rincón de Los Sauces, Independiente-Atenas de Río Cuarto. Además, el campeón defensor debutará ante Estudiantes de Caseros.
Los cruces de 32avos de Final de la Copa Argentina:
Cruce 1: San Lorenzo - Deportivo Rincón de Los Sauces
Cruce 2: Huracán - Olimpo
Cruce 3: River - Ciudad de Bolívar
Cruce 4: Boca - Gimnasia de Chivilcoy
Cruce 5: Racing - San Martín de Formosa
Cruce 6: Independiente - Atenas de Río Cuarto
Cruce 7: Platense - Argentino de Monte Maíz
Cruce 8: Argentinos Juniors - Ferrocarril Midland
Cruce 9: Banfield - Real Pilar
Cruce 10: Lanús - Sarmiento de La Banda
Cruce 11: Talleres de Córdoba - Argentino de Merlo
Cruce 12: Belgrano de Córdoba - Atlético de Rafaela
Cruce 13: Vélez - Deportivo Armenio
Cruce 14: Tigre - Claypole
Cruce 15: Estudiantes de La Plata - Ituzaingó
Cruce 16: Gimnasia La Plata - Deportivo Camioneros
Cruce 17: Newell's - Acassuso
Cruce 18: Rosario Central - Sportivo Belgrano de San Francisco
Cruce 19: Independiente Rivadavia - Estudiantes
Cruce 20: Gimnasia de Mendoza - Gimnasia y Tiro de Salta
Cruce 21: Central Córdoba de Santiago del Estero - Gimnasia de Jujuy
Cruce 22: Atlético Tucumán - Sportivo Barracas
Cruce 23: Instituto de Córdoba - Atlanta
Cruce 24: Estudiantes de Río Cuarto - San Martín de Tucumán
Cruce 25: Godoy Cruz - Deportivo Morón
Cruce 26: San Martín de San Juan - Deportivo Madryn
Cruce 27: Unión de Santa Fe - Agropecuario Argentino de Carlos Casares
Cruce 28: Defensa y Justicia - Chaco For Ever
Cruce 29: Sarmiento de Junín - Tristán Suárez
Cruce 30: Aldosivi - San Miguel
Cruce 31: Barracas Central - Temperley
Cruce 32: Deportivo Riestra - Deportivo Maipú