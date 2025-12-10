Se confirmaron nuevos casos de tos convulsa y ascienden a 765 en el país

El Boletín Epidemiológico Nacional correspondiente a la semana epidemiológica (SE) N°48 ofrece información estratégica sobre la situación epidemiológica del país. Incluye 80 Eventos de Notificación Obligatoria (ENO) vinculados a enfermedades transmisibles y no transmisibles. En esta edición se incorporan también actualizaciones sobre Coqueluche y Hantavirosis.

De acuerdo a la información brindada por el BEN, durante la SE 48 se confirmó un nuevo caso de dengue en CABA con antecedentes de viaje a México. En lo que va de la temporada 2025-2026 ya son 12 los casos confirmados en el país, de los cuales 8 son importados (residentes CABA, PBA) y sólo 4 son autóctonos (2 en Formosa y 2 en PBA). Si bien el escenario actual es de bajo riesgo de transmisión, se observa un aumento en los índices de positividad de los huevos y larvas en las regiones NEA, NOA y Centro, evidenciando el reinicio paulatino de la actividad reproductiva en la región.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación mantiene la vigilancia y el seguimiento de las acciones jurisdiccionales. Asimismo, recuerda la importancia de implementar acciones de prevención, eliminación de criaderos y limpieza de recipientes en esta etapa del año a fin de evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, durante los meses próximos.

Con respecto a las tos convulsa o coqueluche, durante la última semana se registraron 77 casos nuevos en el país. El total de confirmados en 2025 asciende a 765 casos distribuidos en 20 jurisdicciones del país. La mayor concentración se observa en la Región Centro, con 579 casos principalmente en residentes de la provincia de Buenos Aires (391 casos). En la Región Sur se confirmaron 153 casos, principalmente vinculados al brote en curso en Tierra del Fuego.

Teniendo en cuenta que la vacunación es la principal medida de prevención y protección, es necesario mejorar las coberturas. Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan mantienen altas coberturas, con buen inicio de esquemas, refuerzos sostenidos y menor acumulación de susceptibles. En contraste, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Formosa, Santa Fe, Corrientes y Misiones presentan coberturas de intermedias a bajas, especialmente en los refuerzos de 5 y 11 años, donde se observan los valores más críticos.

Finalmente, en lo que refiere al resto de los virus respiratorios, el BEN confirma que continúa la circulación de SARS-Cov-2, influenza y VSR en el país. En cuanto a los casos ambulatorios, si bien se registra un leve incremento de influenza y SARS-Cov-2, los casos se mantienen dentro de niveles bajos de circulación. Por su parte, para virus sincicial respiratorio (VSR) no se notificaron casos durante las últimas semanas. En relación a las internaciones, se notificaron 30 casos positivos de SARS-CoV-2, 7 casos de influenza y 6 casos de VSR.

Caso de sarampión en Entre Ríos

El 5 de diciembre, el Ministerio de Salud de Entre Ríos notificó un caso sospechoso de sarampión a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Se trata de un niño de 2 años y 4 meses, residente en la ciudad de Santa Elena, departamento de La Paz. Es el primer caso de sarampión registrado en el país desde la SE 26.

El inicio de los síntomas se registró el 24 de noviembre, con fiebre de 38°C, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos. El 26 de noviembre, se realizó la primera consulta médica en la cual se le tomaron las primeras muestras para diagnóstico. Los estudios realizados por la provincia dieron indeterminados, razón por la cual se derivaron al Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, donde se pudo detectar la presencia del virus por rt-PCR de la muestra nasofaríngea.

Desde el primer momento, el Ministerio de Salud de la Nación acompaña a la jurisdicción en las acciones de bloqueo y contención del caso. En el marco de la investigación epidemiológica que se encuentra en curso, se detectó un antecedente de viaje a la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe entre el 14 y el 15 de noviembre. Se pudieron identificar a los contactos estrechos dentro del periodo de transmisibilidad, los cuales se encuentran bajo seguimiento activo, con recomendaciones de vigilancia de síntomas y aislamiento según exposición.

Cabe destacar que el niño cuenta con una dosis de vacuna triple viral documentada en noviembre de 2024, y no presenta comorbilidades ni factores de riesgo adicionales. Actualmente, se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su núcleo conviviente.

Actualización epidemiológica: hantavirosis

El corte temporal para el análisis de la situación epidemiológica de hantavirus se inicia en la SE 25 con el objetivo de comparar la variación de casos entre períodos estivales. Esto se debe a que el 90% de los casos se concentran entre los meses de septiembre a abril (SE 34 a SE 20), con un 50% entre los meses de noviembre y enero (SE 39 a SE 02).

En lo que va del período 2025-2026 (SE25/2025 a SE44/2025) se han confirmado 23 casos de hantavirus a nivel nacional. La mayor proporción de casos se registran en la región Centro (70%) y Sur del país (17%), las cuales se encuentran en zona de brote de acuerdo a la cantidad de casos registrados en comparación con los corredores endémicos acumulados.

Si bien la mayor cantidad de casos se notificaron en la región Centro (16 de 23), la incidencia cada 100.000 habitantes es más elevada en la región Sur, ya que los 4 casos notificados dan cuenta de una tasa de 0,13, siendo el valor para el total país de 0,05. Por su parte, la jurisdicción con la tasa más elevada es Entre Ríos, con 0,41.

Los síntomas cinco más frecuentes que se identificaron fueron fiebre mayor a 38,5° (95%), mialgias (71%), cefalea (57%), vómitos (52%) y artralgia (48%). Asimismo, el 57% de los casos presentó información sobre antecedentes epidemiológicos. El 62% manifestó haber tenido contacto con roedores, orina o deposiciones, el 46% vive en zona rural, y el 31% expresó haber ido de excursión a un área rural o silvestre. Si bien cada caso puede presentar uno o más antecedentes epidemológicos, es importante destacar que ninguno fue identificado como de transmisión interhumana.

La letalidad para el período analizado es del 39%, marcando un aumento respecto a años anteriores. Este incremento podría estar relacionado a la subnotificación de casos leves. Una de las hipótesis de trabajo está relacionada con que el sistema de vigilancia está captando especialmente los casos graves, no así los leves. Por este motivo, el Ministerio de Salud de la Nación insta a las jurisdicciones a fortalecer tanto la vigilancia epidemiológica como la sospecha clínica, el testeo y el tratamiento oportuno de los casos con sintomatología compatible, teniendo en cuenta las regiones prevalentes y la temporalidad, así como indagando en los antecedentes epidemiológicos compatibles.