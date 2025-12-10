El intendente de Colón José Luis Wasler y su familia sufrieron un accidente automovilístico en Brasil

El intendente de Colón, José Luis Walser, y su familia tuvieron un accidente automovilístico en Brasil, mientras realizaban un viaje. Según se comunicó oficialmente desde la Municipalidad de Colón, el siniestro ocurrió en medio de un temporal de lluvia, en la ruta 290, Estado de Santa Catarina.

La información que se difundió desde el municipio sostiene que la esposa de Walser, Gimena Bordet, fue intervenida quirúrgicamente y trasladada a Porto Alegre para recibir mejor atención. En tanto, una hija menor de edad se encuentra esperando una operación.

Tanto el intendente como el resto de la familia están fuera de peligro.