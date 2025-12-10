Germán Lerche: “Hay diferencias entre Grondona y Tapia, Don Julio tenía liderazgo”

En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Lerche se refirió al crítico momento que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino con allanamientos, denuncias, etc. “Lamentablemente se pone bajo sospecha toda una institución por el actuar de sus dirigentes”, expresó.

A lo que añadió: “Lógicamente que esto genera preocupación para los que amamos el deporte, también para los que fuimos dirigentes y nos mantenemos activos en tratar de mejorar el fútbol argentino, en este caso desde donde nos toque”.

En otro tramo fue consultado acerca se le tocó vivir alguna situación similar cuando trabajó en AFA bajo la conducción de Julio Humberto Grondona: “La verdad es que no recuerdo una situación así, si hubo conflictos en la parte deportivas por ejemplo con el descenso de River”.

Y comparó: “Entre Grondona y Tapia observo diferencias, una cosa es un presidente de alguna institución y otra un líder. En el caso de Julio tenía liderazgo y dialogaba con el presidente de Patronato antes que con el de River o Boca”.

A lo que agregó: “Después recuerdo que Daniel Vila quiso ser presidente de AFA, pero eran expresiones minoritarias. Nunca estuvo en crisis el liderazgo de Julio Grondona, tampoco hubo situaciones para poner bajo sospecha estas cuestiones. No recuerdo que se lo haya imputado por usar aviones privados para ir a la Conmebol”.

Y anexó: “Hugo Molina era amigo de Grondona y era el presidente de Liga Paranaense de Fútbol y ha ocupado cargos en el Consejo Federal de AFA. Lo he visto abrazar más a Molina que a Macri, por citar un ejemplo”.

Escuchá toda la entrevista acá: