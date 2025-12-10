“Bastante cuerdas”: Toto Kirzner y Griselda Siciliani sobre el descargo de Araceli González

Tras los fuertes dichos de Araceli González sobre Adrián Suar y Griselda Siciliani, Toto Kirzner (hijo de Suar y González) y la propia Siciliani se pronunciaron al respecto, en tanto el joven calificó a sus padres como “personas bastante cuerdas”.

González realizó un extenso descargo en donde se refirió al “quilombo”, sostuvo “no lo hice”, indicó que escuchó “cosas tremendas” y se desligó de todo conflicto, aunque anteriormente había considerado tener un diálogo con Siciliani: “Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas ‘¿Cerraste bien todo Gri?’”.

“Está tremendo. No les interesa si tengo una marca o me rompo el ort* laburando. Me encanta ir a la tele, pero la idea es contarles qué hago con mi trabajo, pero parece que no interesa. Detrás del humor, hay cosas que no se dicen, prefiero hablar de manera chistosa sobre la paz que me costó conseguir, pero la realidad es mucho más grave”, apuntó en su descargo Araceli.

En tanto, el hijo de la actriz se mantuvo al márgen de la situación y consideró: “Es Araceli González, no tengo nada que decir porque yo cumplo el rol de hijo y es muy extraño que alguien después vaya a opinar de sus padres”.

“Entiendo que estamos en un medio que quiere saber qué opina el hijo, pero nada, son dos personas bastante cuerdas que tienen algo para decir y lo dicen porque no tienen pelos en la lengua. Estoy parado en el mismo lugar de siempre, las cosas las resuelven o las manifiestan entre ellos y no me meten a mí en el medio, por suerte, y por eso digo que son bastante cuerdos”, concluyó el artista.

Por su parte, la protagonista de “Envidiosa” mantuvo su habitual postura ante los conflictos personales: “No tengo nada para decir, está todo bien siempre”, al tiempo en que negó haber finalizado algún tipo de vínculo con Suar: “No terminé, es un amor para toda la vida, es mi familia, el papá de mi hija, lo adoro”.

Fuente: Noticias Argentinas.