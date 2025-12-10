Wanda Nara cumple 39 años: cuál fue el primer regalo que recibió

Wanda Nara recibió el inicio de sus 39 años con una sorpresa que la conmovió por completo. En un momento en el que su vida transita un clima mucho más calmo que el de los últimos meses, la conductora de MasterChef Celebrity eligió darle la bienvenida a su nuevo año rodeada únicamente de afecto familiar, lejos de la exposición y del ritmo mediático que la había acompañado el año pasado.

El día comenzó en su casa y con un gesto que marcó la tónica del festejo. Wanda compartió en sus historias de Instagram la primera muestra de cariño de la mañana: una porción de cheesecake con una vela encendida y dos cartas hechas a mano por sus hijas más chicas. Sobre la imagen escribió: “Exploto de amor”, una frase que dejó en claro cuánto la habían movilizado esos detalles sencillos pero cargados de significado.

Las cartas estaban llenas de colores, corazones y dibujos que hablaban de celebración y ternura. Una de ellas estaba cubierta de “te amo” en tonos rosa y rojo, mientras que la otra sumaba un moño cuadrillé, una guirnalda, un gorrito, un globo y un enorme “feliz cumpleaños”. Sin embargo, fue el mensaje escrito lo que terminó de tocarle el alma. “Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo, te amo mucho. Gracias por ser mi compañera, mi mejor amiga y mi vida. Gracias por ser la mejor siempre y por siempre querer lo mejor para mí, que seguís intentando incluso si es difícil. Te amo mucho”, decía el texto que compartió la empresaria, un regalo que cualquier madre atesoraría.

De esta manera, Wanda eligió comenzar sus 39 priorizando el amor familiar. A diferencia del fastuoso festejo del año pasado -la imponente fiesta en su casa de Santa Bárbara, donde celebró a lo grande junto a familiares, amigos y varias figuras del espectáculo- esta vez se inclinó por un cumpleaños íntimo y sin estridencias. En aquella ocasión, había expresado en redes: “Cumpleaños feliz. Quiero en esta y en todas mis vidas a mi familia y amigos cerca de mí. Qué afortunada que soy, los amo”, acompañando una imagen que la mostraba rodeada de sus hijos, sus padres, Zaira y su entonces pareja, L-Gante.

Hoy, en cambio, el contexto es otro. Tras un año cargado de tensiones, disputas judiciales y diferencias públicas con Mauro Icardi, Wanda eligió bajarle el volumen a la exposición. Este nuevo aniversario la encuentra enfocada en lo esencial: el cariño de los suyos, la calma de su hogar y los gestos simples que le devuelven equilibrio después de meses intensos.

La conductora compartió en su cuenta de Instagram cada uno de los mensajes que fue recibiendo a lo largo del día, así como otro tipo de regalos como: ramos de flores y un reloj de la marca Rolex.