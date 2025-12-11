Emiliano Stang fue elegido Deportista del Año en Crespo

El piloto ganador de la Copa Rookie y aspirante al título en el TC2000, se llevó el máximo galardón.

El piloto de automovilismo Emiliano Stang fue elegido como Deportista del Año de Crespo, durante la 37ª edición del evento que tuvo lugar en el Campo de Deportes “Yapeyú”. Ganador de la Copa Rookie del TC2000 y aspirante a la corona, el joven corredor del Toyota Gazzoo Racing, fue el gran ganador de la noche. Por su parte, Emma Schmidt resultó la Revelación Deportiva y la Primera de Unión (fútbol) fue el Mejor Equipo.

Con cuatro victorias y misma cantidad de segundos puestos, Stang se ha destacado esta temporada del Turismo Competición 2000. Ganó en Oberá (Misiones), Buenos Aires, Concordia y Salta. Los resultados le permitieron quedarse con la Copa Rookie, destinada a los debutantes en la categoría.

Actualmente está segundo en el campeonato a muy pocos puntos de su compañero de equipo Matías Rossi. La última fecha será el 21 de diciembre en Junín (Buenos Aires) donde se definirá el título. A la par se destacó en el Top Race, otra categoría del automovilismo nacional, donde se subió cinco veces al podio. Consiguió el segundo puesto en Rosario, San Nicolás, Buenos Aires y 9 de Julio; mientras que arribó tercero en Concordia y está 3º en el campeonato.

Emma Schmidt, la patinadora que logró el Premio Revelación.

En tanto, la patinadora Emma Schmidt se llevó el Premio Revelación. La representante de Sarmiento fue campeona panamericana, campeona nacional absoluta, resultó cuarta en el Mundial y campeona entrerriana en Figuras Obligatorias. Clasificada al Sudamericano en Solo Dance y en Figuras Obligatorias. Obtuvo el primer puesto en Figuras Obligatorias y cuarta en Solo Dance en la Copa Nacional Apertura. Primera en Figuras Obligatorias Ws Cadete, primera en Libre B 1ra Cadete y segunda en Danza WS Cadete, en el cuarto Torneo Provincial. Primera en Figuras Obligatorias y quinta en Solo Dance en la Copa Nacional Clausura.

Sebastián Prediger recibió el trofeo junto a sus compañeros de Unión de Crespo.

Unión de Crespo, por su parte, se llevó el premio al Mejor Equipo tras convertirse en el primer campeón de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El Cervecero se quedó con el Torneo Apertura y fue subcampeón del Clausura, y fue el elenco que más puntos cosechó en 2025. También participó del Torneo Regional Federal Amateur, organizado por el Consejo Federal.

Fotos: Facebook Ciudad de Crespo