“Estamos preparadas para enfrentarnos con cualquier equipo”, advirtió Nicole Tapari

La entrerriana destacó el buen andar de las Rockeras en la Liga Femenina de Básquet.

La entrerriana Nicole Tapari habló del buen momento de Obras Basket en la Liga Femenina de Básquetbol y tras destacarse como goleadora en la victoria sobre Ferro Carril Oeste por 82 a 66 en el Templo del Rock, por la tercera fecha del Cuadrangular Sur B. “Estamos preparadas para enfrentarnos con cualquier equipo”, avisó.

Con 14 puntos, la gualeguaychuense fue la máxima goleadora y tras el partido destacó la identidad mostrada durante todo el cuadrangular: "Jugamos un gran partido, creo que estuvimos muy sólidas en defensa -por eso su bajo goleo- y supimos capitalizar del otro lado de la cancha".

Además, valoró la consistencia del equipo a lo largo de los tres encuentros disputados: "Lo hicimos muy bien durante todo el cuadrangular, debemos seguir mejorando para acercarnos a nuestra mejor versión para encarar lo que viene. Fueron partidos distintos, cada uno con sus condimentos, pero siempre intentando proponer nuestro juego".

Por último, remarcó la confianza con la que afrontan el nuevo desafío que se aproxima: "Estamos preparadas para enfrentarnos con cualquier equipo. Buscaremos dar nuestra mejor versión intentando jugar a lo que nos pide nuestro entrenador, tirando todas para el mismo lado y queriendo llegar siempre lo más lejos posible."

Las Aurinegras ya tienen el foco puesto en la próxima instancia: este viernes, a las 14, comenzarán el Cuadrangular Semifinal enfrentando a Berazategui en el Héctor Etchart, en busca de seguir avanzando hacia la definición de la Liga.