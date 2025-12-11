Graciela Alfano sobre su encuentro con Milei: “No hay nada descartado”

Graciela Alfano volvió a instalarse en el centro de la escena tras un fin de semana que combinó polo, política, fotos virales y comentarios picantes, alli, la diva se cruzó con Karina Milei y con el propio Presidente Javier Milei, y no dudó en contar cómo fue la experiencia, incluso dejando entrever que “nada está descartado”.

En Desayuno americano, Alfano no tardó en elogiar a Karina tras ser consultada sobre su encuentro: “Me encantó, me impresionó, es mucho más linda personalmente que lo que sale en fotos. Es buenísima y simpática. Una persona súper equilibrada con todo lo que pasa alrededor de ella”, aseguró.

La diva incluso destacó que la hermana del Presidente transmite una serenidad particular: “Está en un lugar más arriba, en el sentido espiritual, mental. Tiene la tranquilidad de los que ya entendieron cómo va la cosa”, expresó.

También circuló una foto con el Presidente y Alfano sorprendentemente profundizó en la sensación que le generó: “Tiene una energía realmente muy potente. Viene hacia vos y es muy fuerte. Es la energía del león. Estar cerca de él fue una experiencia fuerte, intimida un poco”.

Luego, le preguntaron si se involucraría con él, y Graciela, lejos de cerrarse, lanzó una frase que encendió las alarmas: “Sigamos, dije que me encantó. Nada descartado, no hay nada descartado”.

Cuando le preguntaron por posibles reacciones de sus exparejas, como Yuyito González o Fátima Florez, fue tajante: “A mí básicamente no me interesa nada. No me importa lo que dicen los que no conozco o no conozco mucho”.

Fuente: Noticias Argentinas.