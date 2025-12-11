¿Cuándo y a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift, “End of an Era” en Disney?

Llegará este viernes 12 de diciembre a la plataforma de streaming.

Taylor Swift, nuevamente consagrada como la artista femenina más escuchada, vuelve a convertirse en el centro de atención global con el estreno de Taylor Swift: The End of an Era, la serie documental que llegará este viernes a Disney+.

Serán seis capítulos que muestran desde adentro la construcción, planificación y el frenesí detrás de The Eras Tour, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, la gira más ambiciosa de la carrera de la cantante, con más de un año recorriendo el mundo.

La producción sigue a Swift en cada una de las ciudades donde se presentó entre marzo de 2023 y diciembre de 2024, capturando la magnitud del espectáculo y el viaje emocional detrás de cada “era”.

El documental también promete mostrar su faceta más íntima, incluyendo la presencia de su prometido y jugador de los Chiefs, Travis Kelce quien acompañó a la artista en varios conciertos.

Respecto al estreno, Disney+ confirmó que la serie llegará a Estados Unidos a la medianoche. Sin embargo, la diferencia horaria modifica los planes para las fans argentinas, ya que los dos primeros capítulos del documental estará disponible en Argentina a partir de las 5 de la mañana de este viernes.

A la par del lanzamiento del documental, también se estrenará The Eras Tour: The Final Show, la película que captura el concierto completo en Vancouver, incluyendo el set dedicado a The Tortured Poets Department (TTPD).