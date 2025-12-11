Liga Profesional de Fútbol oficializó el fixture para la temporada 2026

La Liga Profesional de Fútbol definió la programación de los torneos de Primera División.
La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer este jueves el cronograma de competencia del Apertura y el Clausura 2026, un año que será apretado por la disputa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Tras la conformación de las zonas, se definieron las fechas para ambos torneos.
El Apertura comenzará el 25 de enero y se desarrollará en la primera mitad del año. El superclásico será en la 15ª fecha –prevista para el fin de semana del 19 de abril– y se disputará en el estadio Monumental. Por su parte, Independiente y Racing se cruzarán en la 13ª fecha.
En la 6ª jornada será el turno de los interzonales (22 de febrero), mientras que Huracán-San Lorenzo será el primer clásico del año, cuando se enfrenten en la 4ª fecha. Cuatro más tarde Rosario se paralizará con Newell’s-Central; Gimnasia-Estudiantes, tendrá lugar en la 5ª y Belgrano-Talleres en la 11ª.
En cuanto al Clausura, el formato también será de dos zonas y se invertirán las localías, tal como sucedió en 2025.
Fixture del Torneo Apertura 2026
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
Boca – Deportivo Riestra
Independiente – Estudiantes
Talleres – Newell’s
Instituto – Vélez
Unión – Platense
San Lorenzo – Lanús
Central Córdoba – Gimnasia (Mendoza)
Zona B
Barracas Central – River
Gimnasia – Racing
Rosario Central – Belgrano
Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
Argentinos – Sarmiento
Banfield – Huracán
Independiente Rivadavia – Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
Zona A
Gimnasia (Mendoza) – San Lorenzo
Lanús – Unión
Platense – Instituto
Vélez – Talleres
Newell’s – Independiente
Estudiantes – Boca
Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Zona B
Huracán – Independiente Rivadavia
Sarmiento – Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
Belgrano – Tigre
Racing – Rosario Central
River – Gimnasia
Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A
Defensa y Justicia – Estudiantes
Boca – Newell’s
Independiente – Vélez
Talleres – Platense
Instituto – Lanús
Unión – Gimnasia (Mendoza)
San Lorenzo – Central Córdoba
Zona B
Gimnasia – Aldosivi
Rosario Central – River
Tigre – Racing
Argentinos – Belgrano
Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia – Sarmiento
Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Interzonal: Huracán – San Lorenzo
Zona A
Central Córdoba – Unión
Gimnasia (Mendoza) – Instituto
Lanús – Talleres
Platense – Independiente
Vélez – Boca
Newell’s – Defensa y Justicia
Estudiantes – Deportivo Riestra
Zona B
Sarmiento – Atlético Tucumán
Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia
Belgrano – Banfield
Racing – Argentinos
River – Tigre
Aldosivi – Rosario Central
Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
Zona A
Deportivo Riestra – Newell’s
Defensa y Justicia – Vélez
Boca – Platense
Independiente – Lanús
Talleres – Gimnasia (Mendoza)
Instituto – Central Córdoba
Zona B
Rosario Central – Barracas Central
Tigre – Aldosivi
Argentinos – River
Banfield – Racing
Independiente Rivadavia – Belgrano
Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
Huracán – Sarmiento
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
Vélez – River
Platense – Barracas Central
Rosario Central – Talleres
Estudiantes – Sarmiento
Defensa y Justicia – Belgrano
Argentinos – Lanús
Boca – Racing
Independiente Rivadavia – Independiente
Unión – Aldosivi
Instituto – Atlético Tucumán
San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia (Mendoza) – Gimnasia
Central Córdoba – Tigre
Deportivo Riestra – Huracán
Banfield – Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
Interzonal: Sarmiento – Unión
Zona A
San Lorenzo – Instituto
Central Córdoba – Talleres
Gimnasia (Mendoza) – Independiente
Lanús – Boca
Platense – Defensa y Justicia
Vélez – Deportivo Riestra
Newell’s – Estudiantes
Zona B
Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
Belgrano – Atlético Tucumán
Racing – Independiente Rivadavia
River – Banfield
Aldosivi – Argentinos
Barracas Central – Tigre
Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Interzonal: Newell’s – Rosario Central
Zona A
Estudiantes – Vélez
Deportivo Riestra – Platense
Defensa y Justicia – Lanús
Boca – Gimnasia (Mendoza)
Independiente – Central Córdoba
Talleres – San Lorenzo
Instituto – Unión
Zona B
Tigre – Gimnasia
Argentinos – Barracas Central
Banfield – Aldosivi
Independiente Rivadavia – River
Atlético Tucumán – Racing
Huracán – Belgrano
Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Zona A
Unión – Talleres
San Lorenzo – Independiente
Central Córdoba – Boca
Gimnasia (Mendoza) – Defensa y Justicia
Lanús – Deportivo Riestra
Platense – Estudiantes
Vélez – Newell’s
Zona B
Belgrano – Sarmiento
Racing – Huracán
River – Atlético Tucumán
Aldosivi – Independiente Rivadavia
Barracas Central – Banfield
Gimnasia – Argentinos
Rosario Central – Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
Interzonal: Tigre – Vélez
Zona A
Newell´s – Platense
Estudiantes – Lanús
Deportivo Riestra – Gimnasia (Mendoza)
Defensa y Justicia – Central Córdoba
Boca – San Lorenzo
Independiente – Unión
Talleres – Instituto
Zona B
Argentinos – Rosario Central
Banfield – Gimnasia
Independiente Rivadavia – Barracas Central
Atlético Tucumán – Aldosivi
Huracán – River
Sarmiento – Racing
Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Interzonal: Belgrano – Talleres
Zona A
Instituto – Independiente
Unión – Boca
San Lorenzo – Defensa y Justicia
Central Córdoba – Deportivo Riestra
Gimnasia (Mendoza) – Estudiantes
Lanús – Newell's
Zona B
Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
River – Sarmiento
Aldosivi – Huracán
Barracas Central – Atlético Tucumán
Gimnasia – Independiente Rivadavia
Rosario Central – Banfield
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Interzonal: Argentinos – Platense
Zona A
Vélez – Lanús
Newell’s – Gimnasia (Mendoza)
Estudiantes – Central Córdoba
Deportivo Riestra – San Lorenzo
Defensa y Justicia – Unión
Boca – Instituto
Independiente – Talleres
Zona B
Banfield – Tigre
Independiente Rivadavia – Rosario Central
Atlético Tucumán – Gimnasia
Huracán – Barracas Central
Sarmiento – Aldosivi
Estudiantes (Río Cuarto) – River
Belgrano – Racing
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Interzonal: Independiente – Racing
Zona A
Talleres – Boca
Instituto – Defensa y Justicia
Unión – Deportivo Riestra
San Lorenzo – Estudiantes
Central Córdoba – Newell’s
Gimnasia (Mendoza) – Vélez
Lanús – Platense
Zona B
River – Belgrano
Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
Barracas Central – Sarmiento
Gimnasia – Huracán
Rosario Central – Atlético Tucumán
Tigre – Independiente Rivadavia
Argentinos – Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Interzonal: Lanús – Banfield
Zona A
Platense – Gimnasia (Mendoza)
Vélez – Central Córdoba
Newell’s – San Lorenzo
Estudiantes – Unión
Deportivo Riestra – Instituto
Defensa y Justicia – Talleres
Boca – Independiente
Zona B
Independiente Rivadavia – Argentinos
Atlético Tucumán – Tigre
Huracán – Rosario Central
Sarmiento – Gimnasia
Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
Belgrano – Aldosivi
Racing – River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Interzonal: River – Boca
Zona A
Independiente – Defensa y Justicia
Talleres – Deportivo Riestra
Instituto – Estudiantes
Unión – Newell’s
San Lorenzo – Vélez
Central Córdoba – Platense
Gimnasia (Mendoza) – Lanús
Zona B
Aldosivi – Racing
Barracas Central – Belgrano
Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
Rosario Central – Sarmiento
Tigre – Huracán
Argentinos – Atlético Tucumán
Banfield – Independiente Rivadavia
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Interzonal: Independiente Rivadavia – Gimnasia (Mendoza)
Zona A
Lanús – Central Córdoba
Platense – San Lorenzo
Vélez – Unión
Newell’s – Instituto
Estudiantes – Talleres
Deportivo Riestra – Independiente
Defensa y Justicia – Boca
Zona B
Atlético Tucumán – Banfield
Huracán – Argentinos
Sarmiento – Tigre
Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
Belgrano – Gimnasia
Racing – Barracas Central
River – Aldosivi
Fixture del Torneo Clausura 2026
Fecha 1
Interzonal: Defensa y Justicia – Aldosivi
Zona A
Deportivo Riestra – Boca
Estudiantes – Independiente
Newell’s – Talleres
Vélez – Instituto
Platense – Unión
Lanús – San Lorenzo
Gimnasia (Mendoza) – Central Córdoba
Zona B
River – Barracas Central
Racing – Gimnasia
Belgrano – Rosario Central
Estudiantes (Río Cuarto) – Tigre
Sarmiento – Argentinos
Huracán – Banfield
Atlético Tucumán – Independiente Rivadavia
Fecha 2
Interzonal: Central Córdoba – Atlético Tucumán
Zona A
San Lorenzo – Gimnasia (Mendoza)
Unión – Lanús
Instituto – Platense
Talleres – Vélez
Independiente – Newell’s
Boca – Estudiantes
Defensa y Justicia – Deportivo Riestra
Zona B
Independiente Rivadavia – Huracán
Banfield – Sarmiento
Argentinos – Estudiantes (Río Cuarto)
Tigre – Belgrano
Rosario Central – Racing
Gimnasia – River
Barracas Central – Aldosivi
Fecha 3
Interzonal: Deportivo Riestra – Barracas Central
Zona A
Estudiantes – Defensa y Justicia
Newell’s – Boca
Vélez – Independiente
Platense – Talleres
Lanús – Instituto
Gimnasia (Mendoza) – Unión
Central Córdoba – San Lorenzo
Zona B
Aldosivi – Gimnasia
River – Rosario Central
Racing – Tigre
Belgrano – Argentinos
Estudiantes (Río Cuarto) – Banfield
Sarmiento – Independiente Rivadavia
Huracán – Atlético Tucumán
Fecha 4
Interzonal: San Lorenzo – Huracán
Zona A
Unión – Central Córdoba
Instituto – Gimnasia (Mendoza)
Talleres – Lanús
Independiente – Platense
Boca – Vélez
Defensa y Justicia – Newell’s
Deportivo Riestra – Estudiantes
Zona B
Atlético Tucumán – Sarmiento
Independiente Rivadavia – Estudiantes (Río Cuarto)
Banfield – Belgrano
Argentinos – Racing
Tigre – River
Rosario Central – Aldosivi
Gimnasia – Barracas Central
Fecha 5
Interzonal: Estudiantes – Gimnasia
Zona A
Newell’s – Deportivo Riestra
Vélez – Defensa y Justicia
Platense – Boca
Lanús – Independiente
Gimnasia (Mendoza) – Talleres
Central Córdoba – Instituto
San Lorenzo – Unión
Zona B
Barracas Central – Rosario Central
Aldosivi – Tigre
River – Argentinos
Racing – Banfield
Belgrano – Independiente Rivadavia
Estudiantes (Río Cuarto) – Atlético Tucumán
Sarmiento – Huracán
Fecha 6 (interzonal)
River – Vélez
Barracas Central – Platense
Talleres – Rosario Central
Sarmiento – Estudiantes
Belgrano – Defensa y Justicia
Lanús – Argentinos
Racing – Boca
Independiente – Independiente Rivadavia
Aldosivi – Unión
Atlético Tucumán – Instituto
Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo
Gimnasia – Gimnasia (Mendoza)
Tigre – Central Córdoba
Huracán – Deportivo Riestra
Newell’s – Banfield
Fecha 7
Interzonal: Unión – Sarmiento
Zona A
Instituto – San Lorenzo
Talleres – Central Córdoba
Independiente – Gimnasia (Mendoza)
Boca – Lanús
Defensa y Justicia – Platense
Deportivo Riestra – Vélez
Estudiantes – Newell’s
Zona B
Huracán – Estudiantes (Río Cuarto)
Atlético Tucumán – Belgrano
Independiente Rivadavia – Racing
Banfield – River
Argentinos – Aldosivi
Tigre – Barracas Central
Rosario Central – Gimnasia
Fecha 8
Interzonal: Rosario Central – Newell’s
Zona A
Vélez – Estudiantes
Platense – Deportivo Riestra
Lanús – Defensa y Justicia
Gimnasia (Mendoza) – Boca
Central Córdoba – Independiente
San Lorenzo – Talleres
Unión – Instituto
Zona B
Gimnasia – Tigre
Barracas Central – Argentinos
Aldosivi – Banfield
River – Independiente Rivadavia
Racing – Atlético Tucumán
Belgrano – Huracán
Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento
Fecha 9
Interzonal: Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)
Zona A
Talleres – Unión
Independiente – San Lorenzo
Boca – Central Córdoba
Defensa y Justicia – Gimnasia (Mendoza)
Deportivo Riestra – Lanús
Estudiantes – Platense
Newell’s – Vélez
Zona B
Sarmiento – Belgrano
Huracán – Racing
Atlético Tucumán – River
Independiente Rivadavia – Aldosivi
Banfield – Barracas Central
Argentinos – Gimnasia
Tigre – Rosario Central
Fecha 10
Interzonal: Vélez – Tigre
Zona A
Platense – Newell’s
Lanús – Estudiantes
Gimnasia (Mendoza) – Deportivo Riestra
Central Córdoba – Defensa y Justicia
San Lorenzo – Boca
Unión – Independiente
Instituto – Talleres
Zona B
Rosario Central – Argentinos
Gimnasia – Banfield
Barracas Central – Independiente Rivadavia
Aldosivi – Atlético Tucumán
River – Huracán
Racing – Sarmiento
Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 11
Interzonal: Talleres – Belgrano
Zona A
Independiente – Instituto
Boca – Unión
Defensa y Justicia – San Lorenzo
Deportivo Riestra – Central Córdoba
Estudiantes – Gimnasia (Mendoza)
Newell’s – Lanús
Vélez – Platense
Zona B
Estudiantes (Río Cuarto) – Racing
Sarmiento – River
Huracán – Aldosivi
Atlético Tucumán – Barracas Central
Independiente Rivadavia – Gimnasia
Banfield – Rosario Central
Argentinos – Tigre
Fecha 12
Interzonal: Platense – Argentinos
Zona A
Lanús – Vélez
Gimnasia (Mendoza) – Newell’s
Central Córdoba – Estudiantes
San Lorenzo – Deportivo Riestra
Unión – Defensa y Justicia
Instituto – Boca
Talleres – Independiente
Zona B
Tigre – Banfield
Rosario Central – Independiente Rivadavia
Gimnasia – Atlético Tucumán
Barracas Central – Huracán
Aldosivi – Sarmiento
River – Estudiantes (Río Cuarto)
Racing – Belgrano
Fecha 13
Interzonal: Racing – Independiente
Zona A
Boca – Talleres
Defensa y Justicia – Instituto
Deportivo Riestra – Unión
Estudiantes – San Lorenzo
Newell’s – Central Córdoba
Vélez – Gimnasia (Mendoza)
Platense – Lanús
Zona B
Belgrano – River
Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi
Sarmiento – Barracas Central
Huracán – Gimnasia
Atlético Tucumán – Rosario Central
Independiente Rivadavia – Tigre
Banfield – Argentinos
Fecha 14
Interzonal: Banfield – Lanús
Zona A
Gimnasia (Mendoza) – Platense
Central Córdoba – Vélez
San Lorenzo – Newell’s
Unión – Estudiantes
Instituto – Deportivo Riestra
Talleres – Defensa y Justicia
Independiente – Boca
Zona B
Argentinos – Independiente Rivadavia
Tigre – Atlético Tucumán
Rosario Central – Huracán
Gimnasia – Sarmiento
Barracas Central – Estudiantes (Río Cuarto)
Aldosivi – Belgrano
River – Racing
Fecha 15
Interzonal: Boca – River
Zona A
Defensa y Justicia – Independiente
Deportivo Riestra – Talleres
Estudiantes – Instituto
Newell’s – Unión
Vélez – San Lorenzo
Platense – Central Córdoba
Lanús – Gimnasia (Mza.)
Zona B
Racing – Aldosivi
Belgrano – Barracas Central
Estudiantes de Río Cuarto – Gimnasia
Sarmiento – Rosario Central
Huracán – Tigre
Atlético Tucumán – Argentinos Juniors
Independiente Rivadavia – Banfield
Fecha 16
Interzonal: Gimnasia (Mza.) – Independiente Rivadavia Mza.
Zona A
Central Córdoba – Lanús
San Lorenzo – Platense
Unión – Vélez
Instituto – Newell’s
Talleres – Estudiantes
Independiente – Deportivo Riestra
Boca – Defensa y Justicia
Zona B
Banfield – Atlético Tucumán
Argentinos – Huracán
Tigre – Sarmiento
Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto)
Gimnasia – Belgrano
Barracas Central – Racing
Aldosivi – River
Fuente: Liga Profesional de Fútbol.