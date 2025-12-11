El miércoles se jugarán las semifinales de la Liga Paranaense de Fútbol

Las semifinales de la Copa Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol se jugarán el próximo miércoles, según anunció este jueves la entidad con sede en Córdoba 53 de la capital entrerriana. También ese día se disputarán las semis de la categoría Sub 23, pero un poco más temprano.

A las 18, Patronato recibirá a Sportivo Urquiza en el predio La Capillita, mientras que Don Bosco hará lo propio ante Atlético Neuquén en el estadio Carlos Federik. Ambos encuentros se jugarán en simultáneo para definir a los finalistas.

A diferencia de las instancias anteriores, en caso de haber igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se definirá el ganador con tiros desde el punto penal. Cabe recordar que hasta cuartos de final pasaba el mejor ubicado en la fase regular.

El miércoles también será el turno de las semis en Sub 23, pero a las 16: Belgrano recibirá a Sportivo Urquiza en el Carlos Federik, mientras que Patronato hará lo propio con Don Bosco en La Capillita.