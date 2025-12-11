Nace Feria Rara, un espacio para creadores locales por fuera del circuito comercial

La primera edición de Feria Rara se realizará este domingo 14 de diciembre, entre las 18 y las 23, en el patio de la Radio Comunitaria Barriletes, ubicada en Courreges 418, en la ciudad de Paraná. La propuesta es organizada por un colectivo de artistas, editoras y diseñadoras locales. El objetivo central de la actividad es ofrecer un espacio de encuentro donde confluyan producciones de arte impreso, diseño, indumentaria y diversas expresiones creativas que se alejan de los circuitos tradicionales de consumo, privilegiando la circulación de trabajos independientes y el intercambio directo entre quienes producen y quienes visitan la feria.

El evento busca ir más allá del concepto habitual de feria, incorporando instancias de debate, actividades participativas y espacios abiertos al diálogo en torno a la comunicación, la creación y la construcción de sentidos. Desde la organización explicaron que la iniciativa surgió como respuesta a la necesidad de generar un ámbito accesible y horizontal donde las producciones locales puedan ser compartidas sin las restricciones propias de la lógica comercial más rígida.

Entre los emprendimientos confirmados para esta primera edición se encuentran editores de publicaciones independientes, artistas que trabajan con prints, collages e ilustración, y proyectos de diseño e indumentaria que se caracterizan por producciones en pequeña escala y con un fuerte componente autoral. También habrá un espacio de peluquería a cargo de la estilista conocida como Lolita, quien ofrecerá intervenciones rápidas.

La programación de la jornada incluye además varias actividades pensadas para la participación activa del público. Una de ellas será el conversatorio titulado "¿Quién nos nombra? Comunicación popular y sentidos en disputa", que contará con la presencia de integrantes de Revista Barriletes y Revista Mate y que será moderado por la comunicadora Ana Ekornejo. En este espacio se abordarán temas vinculados a la producción de discursos desde medios independientes, la disputa por la representación y la construcción de narrativas alternativas a las hegemónicas.

Otra de las propuestas destacadas será el taller-laboratorio de fantasías políticas coordinado por Carli Prado, donde se invitará a imaginar escenarios posibles para pensar la relación entre deseo, transformación social y creación artística. A esto se suma una actividad de collage colectivo coordinada por Collage Lunar, destinada a que las personas puedan intervenir imágenes, usar materiales y construir

Si bien la entrada será libre y gratuita, la organización convocó a quienes puedan a llevar un alimento no perecedero para colaborar con la red de apoyo de Orgullo Disidente.