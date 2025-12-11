Boxeo: Cinthia González subirá al ring e irá por el Título Plata CMB

Cinthia Camionera González se presentará en la localidad bonaerense de City Bell, donde enfrentará a la platense Amalia Mazzarello. Este combate, que podrá verse por la señal de Fox Sports, tendrá en juego el Título Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría Gallo que se encuentra vacante.

“Me confirmaron esta pelea el jueves pasado. Me enfrentaré con una rival dura y experimentada”. Y agregó: “Es alta, larga y de guardia zurda, que tira buenas combinaciones arriba y abajo. Tendré que salir a trabajar sobre eso, sin quedarme quieta ni bajar la guardia”.

Más adelante, le entrerriana manifestó: “Es una oportunidad única, me animaría a decir que será la pelea más importante en lo que va de mi carrera, y no tengo que desaprovecharla. Será la tercera vez que peleo por un título y mis dos experiencias anteriores fueron ante rivales de renombre, como Aixa Adema y Thalía Piñeiro. Estoy preparada para pelear con quien sea y me gustan los desafíos para saber hasta dónde puedo llegar”.

Además, consideró que “una victoria sería el broche de oro para este año en el que tuve muchos avances a nivel personal y boxístico, pese a que sólo tuve una pelea en febrero. Considero que es el momento justo para demostrar todo lo que he trabajado junto a mi gran equipo. En los últimos días he guanteado con otra zurda, Zamy (Zamira Beber), que es campeona entrerriana amateur y esa misma noche peleará para defender su título”.

El 21 de diciembre La Camionera González cumplirá 34 años, por lo que el mejor regalo podría llegar por adelantado. “Sería hermoso poder regalarme la victoria para celebrar mi cumpleaños y las fiestas con esa alegría. Además, el 12 será en cumpleaños de Wenceslao, mi técnico, y queremos festejarlo con el cinturón”, cerró, en declaraciones a Mirador Provincial.