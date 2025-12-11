A 42 años de la asunción de Alfonsín, Fabián Rogel recordó el 10 de diciembre de 1983

El diputado provincial Fabián Rogel (UCR-Paraná), recordó la asunción del expresidente Ricardo Alfonsín. En su perfil de Facebook, subrayó que este 10 de diciembre, se cumplieron “42 años de la asunción de Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación, y de esa manera se dio inicio al más largo tramo democrático de la historia argentina”. “Lo recordé en mi libro referido a los 40 años de continuidad democrática”, apuntó.

“Aquel 10 de diciembre de 1983 fue un día festivo y de mucha alegría. Yo tenía menos de 18 años de edad y luché como muchos jóvenes bajo la consigna ‘Somos la vida, somos la paz’”, contó.

“Dejo mi saludo a todos los que sienten por Alfonsín lo que yo sentí aquel día histórico para el país. En las primeras elecciones tras la dictadura, tenía la sensación de que no se podía perder, y con esa sensación fuimos a las urnas”, agregó.

Por último, felicitó “a todos los radicales y a todos los demócratas de la República Argentina”.