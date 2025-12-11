Vóleibol: la paranaense Borrero Müller, otra vez en “Las Panteritas”

La paranaense Catalina Borrero Müller fue nuevamente convocada por el cuerpo técnico de la selección argentina U17 que se encuentra trabajando en Buenos Aires. Como viene sucediendo en el último tiempo, la jugadora del Paraná Rowing Club fue citada por el coach Luciano Verasio con vistas a las próximas competencias.

Desde el próximo martes y hasta el jueves siguiente, Las Panteritas estarán concentradas en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), donde trabajan puliendo detalles de cara a los compromisos que sostendrán la próxima temporada.

Vale destacar que Borrero Müller viene de jugar el Campeonato Sudamericano de la categoría, que se realizó en septiembre pasado, en Perú, donde tuvo una destacada actuación siendo la segunda goleadora del equipo.

En tanto que, a fines de noviembre, Cata formó parte del plantel Remero que logró el tercer puesto en la Copa Argentina de Clubes que se desarrolló en la localidad de Chapadmadal.