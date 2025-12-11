Repartidor de paquetería evitó un animal en Ruta 18 y terminó sobre el guardarrail

Un hombre que transportaba paquetería desde Paraná hacia la ciudad de Villaguay sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 136 de la Ruta Nacional 18, en jurisdicción de General Urquiza, departamento Villaguay. El hecho ocurrió cuando, según manifestó el conductor, un animal silvestre se cruzó repentinamente sobre la traza, lo que lo obligó a realizar una maniobra brusca que derivó en el choque y terminó arriba del guardarrail.

El vehículo involucrado fue una Fiat Fiorino, que circulaba en sentido oeste-este. El conductor, domiciliado en Oro Verde, explicó a las autoridades que perdió el control tras intentar evitar el impacto con el animal, lo que provocó que el rodado colisionara de frente contra las protecciones metálicas de la ruta.

Tras el siniestro, el hombre refirió dolores en distintas partes del cuerpo, por lo que se solicitó la intervención médica.

Una ambulancia del Hospital Santa Rosa acudió al lugar y trasladó al conductor para una evaluación más detallada. Allí se corroboró que presentaba lesiones leves, según informaron las fuentes sanitarias que intervinieron en el caso.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría General Urquiza y personal del Puesto de Control Villaguay, quienes labraron las actuaciones correspondientes, verificaron las condiciones del vehículo y garantizaron la seguridad en la zona mientras se realizaban las tareas de asistencia.