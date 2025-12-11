Básquet: Central Entrerriano alcanzó una buena victoria en Pergamino

Central Entrerriano de Gualeguaychú superó por 72 a 71 a Pergamino Básquet, por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. en un partido con muchas imprecisiones, el elenco del sur entrerriano estuvo algo más fino, dio vuelta la historia y se quedó con una valiosa victoria de visitante.

Las acciones en Pergamino

El primer período comenzó con presiones altas de ambos equipos y varios errores en las ofensivas. Ambos conjuntos batallaron fuerte en la pintura y encontraron allí sus principales vías de gol, para cerrar la primera manga igualados en 18.

El segundo cuarto mantuvo la intensidad, pero con bajo goleo y un trámite muy parejo, algo que se reflejó permanentemente en el marcador. Las penalizaciones por faltas complicaron al equipo de Gualeguaychú, y Pergamino aprovechó con los puntos de Juan Bello para sacar la máxima de cinco. El local se fue al entretiempo arriba por 33 a 30.

La vuelta del descanso largo

En la segunda mitad, Central Entrerriano mostró una clara mejoría desde el inicio, frenando los ataques del local y encontrando eficacia en el tiro exterior, especialmente a través de Montani Wortzel. Sobre el cierre del tercer cuarto, un triple de Mohnen y otro de Bello le dieron aire al equipo de Díaz, que llegó a los últimos 10 minutos igualando 49 a 49.

En los momentos decisivos, Pergamino perdió a su capitán Bello por un duro golpe, y a Quinteros y Slider por acumulación de faltas, bajas que terminaron afectando notablemente la rotación.

Central Entrerriano, por su parte, se mantuvo firme en el cierre y terminó llevándose el triunfo por 72 a 71 en condición de visitante.