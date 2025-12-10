Se prevén tormentas fuertes y ráfagas intensas para la provincia

La Dirección de Defensa Civil, en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitieron un aviso de Alerta Amarilla por tormentas de variada intensidad que afectarán la región a partir de la noche de este miércoles.

El informe técnico advierte que el área será afectada por fenómenos meteorológicos que requieren precaución. Se esperan tormentas, algunas localmente fuertes, las cuales presentarán las siguientes características: ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Además, se prevé frecuente actividad eléctrica acompañando las tormentas y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. También, ocasional caída de granizo en zonas localizadas.





Recomendaciones a la población

Ante este pronóstico, Defensa Civil recomienda tomar las siguientes medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales:

Asegurar objetos, retirar macetas, tendederos u objetos que puedan volarse de balcones y terrazas.

Evitar la circulación, en lo posible permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Precaución en la vía pública, mantenerse alejado de árboles, postes de luz y carteles publicitarios que puedan ceder ante las ráfagas.

Residuos, no sacar la basura para evitar que se tapen los desagües y bocas de tormenta.

Si debe manejar, hacerlo con extrema precaución, luces bajas encendidas y a velocidad reducida.