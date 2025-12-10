Fútbol: Neuquén venció a Belgrano y completó el cuadro de semifinalistas

El Pingüino se impuso 2 a 0 ante el Mondonguero y será rival de Don Bosco en las semifinales (Foto: LPF).

Neuquén completó este miércoles el póker de semifinalistas de la Copa Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol en Primera División. El conjunto del sur de la capital entrerriana se impuso por 2 a 0 sobre Belgrano en el estadio Luis Renaud y avanzó a la siguiente instancia del certamen doméstico.

Los goles del Pingüino fueron convertidos por Sebastián Arbitelli -de tiro libre- y Santino Wagner, ambos en el segundo tiempo, y le permitieron meterse en la siguiente instancia. El próximo rival del equipo de José Luis Mancuello será Don Bosco, que viene de eliminar al último campeón, Atlético Paraná.

La otra semifinal será protagonizada por Patronato y Sportivo Urquiza, con el equipo de Marcelo Candia y Leonardo Ferrero en condición de local. El Rojinegro viene de eliminar a Universitario, mientras que la V Azulada hizo lo propio ante Instituto en La Floresta.

Cabe destacar que Atlético Neuquén jugó este miércoles ante Belgrano su partido debido a su participación en simultáneo en el Torneo Regional Federal Amateur.