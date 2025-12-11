Con la incorporación de la BUP, docentes eligen este jueves sus representantes en el CGE

La comunidad docente elegirá este 11 de diciembre a sus representantes ante el Consejo General de Educación: Vocal, Jurado de Concursos y Tribunal de Calificaciones y Disciplina. La participación será obligatoria y se utilizará por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

El Consejo General de Educación (CGE) informó que el jueves 11 de diciembre, entre las 8 y las 18 horas, se realizarán las elecciones de representantes docentes, conforme el decreto Nº 2831/25. La jornada electoral convocará de manera obligatoria a todos los docentes activos de la provincia -titulares, interinos y quienes ocupen cargos vacantes- para elegir al vocal titular y suplente del CGE, así como a los representantes docentes ante el jurado de concursos y el tribunal de calificaciones y disciplina.

Por primera vez en este tipo de comicios se empleará la Boleta Única Papel (BUP), un instrumento que reunirá todas las listas oficializadas y permitirá seleccionar categorías individuales o la opción de lista completa.

La realización del proceso electoral estará a cargo del Tribunal Electoral dentro del CGE, que ha trabajado de manera articulada con la secretaría de Asuntos Políticos del ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia, garantizando la correcta organización y fiscalización de la jornada.

Las autoridades de mesa y los fiscales deberán presentarse desde las 7 horas para recibir el material electoral, habilitar las aulas, verificar acreditaciones y garantizar el normal funcionamiento del proceso. Solo podrán votar quienes figuren en el padrón correspondiente y presenten DNI tarjeta, Libreta Cívica o Libreta de Enrolamiento.

Los electores recibirán una BUP firmada por la autoridad de mesa, que deberán completar dentro del box de votación, sin dispositivos de grabación de ningún tipo. En caso de error, podrán solicitar el reemplazo de la boleta, que será resguardada para su remisión al Tribunal Electoral. A las 18 horas se cerrará el ingreso al lugar de votación.

Luego se realizará el escrutinio, para más tarde conocer a través de la página web del CGE los resultados del acto eleccionario. Desde el organismo se insta a las instituciones educativas, autoridades de mesa, fiscales y electores a cumplir rigurosamente con las indicaciones oficiales para asegurar una jornada transparente y ordenada.

Para aquellas personas que quieran consultar el padrón definitivo lo pueden hacer a través del siguiente enlace.



Fuente: APFDigital