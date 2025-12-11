Continúa el ciclo de cine de diciembre en Gato Negro

Este domingo 14 de diciembre, a las 19, el espacio cultural Gato Negro proyectará la película Yi Yi, dirigida por Edward Yang y estrenada en el año 2000. La actividad forma parte del ciclo de cine de autor que el espacio desarrolla todos los domingos al atardecer, una propuesta que busca acercar al público obras fundamentales del cine contemporáneo.

En esta ocasión, el ciclo está dedicado a películas que marcaron el inicio del siglo XXI, un período que ya transita su cuarta década y que dejó títulos emblemáticos dentro del cine mundial. El equipo de Gato Negro explicó que estos ciclos buscan ofrecer una experiencia cultural que, ante el calor y el ritmo acelerado de diciembre, funciona como un respiro y un espacio de encuentro alrededor del cine.

Yi Yi consolidó a Edward Yang como una figura central dentro del cine asiático contemporáneo. El film obtuvo el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes en el año 2000, en el mismo evento donde tuvo su estreno internacional. Con una duración de 173 minutos, la historia sigue a la familia Jian, residente en Taipéi, y se despliega desde tres puntos de vista, la del padre NJ, interpretado por Nien-Jen Wu; el del hijo pequeño Yang-Yang, interpretado por Jonathan Chang; y el de la hija adolescente Ting-Ting, interpretada por Kelly Lee. La gusto se inicia con un matrimonio y culmina con un funeral.

A lo largo del relato, el film aborda múltiples líneas de conflicto. NJ atraviesa un momento de insatisfacción laboral y se ve presionado a participar en una negociación con una empresa japonesa de videojuegos, una situación que lo confronta tanto con su pasado como con sus dilemas actuales. Su hijo menor enfrenta dificultades en la escuela, mientras descubre el mundo a través de una cámara fotográfica que expande su mirada y redefine su vínculo con los adultos. Ting-Ting queda inmersa en un triángulo amoroso que la involucra con su mejor amiga y su novio, una experiencia que la obliga a enfrentar la amistad, el deseo y las primeras decisiones difíciles de la adolescencia.

La proyección del domingo incluirá además la oferta habitual de café del espacio.

La entrada podrá abonarse en puerta a un valor de $2.000.