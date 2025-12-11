Patronato anunció la llegada de su segundo refuerzo, Franco Meritello

El zaguero nacido en Guaymallén, Mendoza, es la segunda cara nueva del Santo.

Patronato anunció este jueves la llegada de su segundo refuerzo para el plantel que participará de la próxima temporada de la Primera Nacional. Se trata del futbolista Franco Meritello, quien firmó contrato por un año en las oficinas de calle Grella 874.

Con pasado reciente en Ferro Carril Oeste, el zaguero buscará aportarle experiencia a la última línea del equipo que ya tiene al frente a Rubén Darío Forestello. Se trata de la segunda cara nueva tras la llegada del mediocampista Agustín Araujo.

Nacido hace 29 años en Guaymallén, Mendoza, y mide 1,85 metros. Se formó futbolísticamente en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, donde tuvo dos ciclos (2020-23 y 2024-25). En el medio pasó a préstamo por San Martín de Tucumán (2023) y más tarde, en las mismas condiciones, por el mencionado equipo de Caballito.

Si bien es derecho, se ha desempeñado también como segundo marcador central.

En la firma del contrato del flamante jugador Rojinegro estuvieron el vicepresidente Dante Molina, el secretario Daniel Lambarri y el vocal Tomás Parkinson.