Se presenta en el CPC el libro de Antonio Tardelli

“Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”, de Antonio Tardelli, se presenta este viernes en Paraná.

El libro “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”, de Antonio Tardelli, será presentado este viernes en Paraná con una actividad de la que tomarán parte el periodista Rogelio Alaniz y la profesora Laura Naput.

Durante la ceremonia, a desarrollarse en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) desde las 20, Tardelli se referirá al texto, de reciente aparición, y su colega Alaniz ofrecerá una charla titulada "La Política y el Género Biográfico".

La docente Naput oficiará de moderadora del panel, formulará preguntas vinculadas a este tipo de trabajos históricos y conducirá la conversación posterior que se derive de las preguntas del público.

La actividad es con entrada libre y gratuita.

Además de cumplir tareas periodísticas en “El Litoral”, de Santa Fe, y en LT10 Radio Universidad, Alaniz es docente y escritor.

Entre otros textos es autor de “Aquellos fueron los días”, “Hombres y mujeres en tiempos de revolución” y “Derecho Viejo”.

Naput, en tanto, cumple funciones docentes en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).