Básquet asociativo: Recreativo y Estudiantes por la final, Talleres y Quique por el empate

Estudiantes visitará a Quique con la premisa de conseguir otra victoria e instalarse en la final.

En la noche de este jueves se disputarán los segundos partidos correspondientes a las semifinales del Torneo Clausura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. En este marco, Talleres y Quique Club no tienen margen de error y están obligados a ganar en sus estadios si pretenden empardar la serie de semifinales y forzar un tercer y último encuentro en busca del pase a la definición. Ambos cotejos se disputarán desde las 21.30.

Talleres recibirá a Recreativo y Quique hará lo propio con Estudiantes en el segundo encuentro de las llaves de semifinales, duelos que tienen al Bochas y al CAE al frente 1 a 0 tras haber ganado en los juegos de ida.

Recreativo impuso respeto y ganó 88 a 72 a Talleres, mientras que Estudiantes tuvo reacción para dar vuelta una historia muy complicada y ganar 82 a 75 a Quique en suplementario tras empatar en 73.

Las previas

Talleres sabe que deberá realizar un gran trabajo si pretende superar a un Recreativo que se muestra firme en sus intenciones y que sabe muy bien lo que pretende.

El Rojo jugará bajo presión y eso le puede resultar perjudicial. Igual, ya demostró tener un equipo con temperamento y actitud que no le escapa a las difíciles. Lindo partido en cancha de Talleres.

Quique Club, por su parte, tragó bronca y ya está listo para recibir a Estudiantes. El Decano sabe que se le escapó una gran oportunidad para poner al frente, pero no supo sostener la victoria y se quedó con las manos vacías.

Ahora en su cancha va por el empate. No la tiene fácil, y más ante un Estudiantes que va con todo en busca del pase a la final, señala Paraná Deportes.