TC: Mariano Werner confirmó la motorización de Riva y la llegada de nuevos Mustang para 2026

Mariano Werner confirmó la motorización de los hermanos Riva y la llegada de nuevos Mustang para el TC en 2026.

El paranaense Mariano Werner confirmó que en la temporada 2026 de Turismo Carretera llevará motores de Mario y Luis Riva y que tendrá dos Ford Mustang en el taller que funciona en la capital entrerriana, uno de ellos compitiendo en TC Pista. Además, el entrerriano planifica una prueba previa al inicio del próximo torneo.

Si bien ya había dado indicios del cambio de motorización para el próximo año, ahora Werner fue claro sobre la decisión de usar motores armados por los hermanos Riva, motoristas de larga data en el Turismo Nacional, con los que viene trabajando hace varios años en la preparación de distintos elementos.

“Vengo trabajando hace unos meses paralelamente y es de público conocimiento con Mario y Luis Riva, a quienes me tocó conocerlos en el Turismo Nacional en el 2017 cuando fui campeón. Los motores de Pianca van a quedar armados como una opción dentro del equipo. Y por supuesto que estoy agradecido de lo que hizo por mí en este tiempo”, le dijo Werner a SoloTC.

Los preparadores ya recibieron un motor y diversos componentes para armar un multiválvulas para el tricampeón. Sin embargo, el proceso tiene una pausa técnica: están esperando las piezas correspondientes al ajuste reglamentario en la cilindrada que tendrá Ford en 2026.

En este sentido, el piloto entrerriano aguarda el “banqueo” de ese motor para tener una referencia del impulsor alistado por los hermanos de Casilda, Santa Fe.

Los dos Ford Mustang del equipo

La estructura con base en Paraná tendrá dos unidades de nueva generación para el año próximo. Werner estrenará un auto 0km que está en fase final de armado, mientras que Nicanor Santilli Pazos dispondrá de otra unidad para el TC Pista.

“El Ford que usé este año va a quedar tal cual como está, solo se le va a hacer el trabajo de pintura habitual de pretemporada. Se va a armar un auto 0km y el que corre hoy Santilli Pazos se va a transformar en Mustang. Él va a decidir con cuál de los dos se va a quedar. Y a partir de ahí veremos si hacemos uno más o no”.

Esa eventual tercera unidad podría ser para el entrerriano Manuel Borgert, quien este fin de semana define su suerte en el campeonato de TC Mouras buscando el ascenso.

El plan estratégico de Werner es sumar más Mustang en la “telonera” para obtener más información, realizar desarrollos, tener más pruebas y definir puestas a punto durante los fines de semana de carrera.