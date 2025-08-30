Colapinto no superó la Q1 y partirá desde el 16° lugar

Franco Colapinto clasificó en el 16° lugar y tendrá que remontar en la definición.

Este sábado se desarrollaron el último entrenamiento y la clasificación correspondientes a la 15ª fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Era la oportunidad de Franco Colapinto de mostrar el crecimiento obtenido durante la primera jornada de actividad.

Debe destacarse que el Circuito Zandovoort de la ciudad homónima en los Países Bajos es corto, por lo que las diferencias entre los tiempos de los pilotos es muy escueta. De todas maneras, el rendimiento de Colapinto en el tercer entrenamiento no fue el mejor: terminó último a más de dos segundos del mejor registro (Lando Norris) y superado por su compañero de equipo, Pierre Gasly, por casi una décima.

Al momento de desarrollarse la clasificación la cuestión no varió demasiado. Colapinto peleó hasta el final e incluso consiguió meterse entre los 15 con un registro de un minuto, 10 segundos y 195 milésimas, pero inmediatamente Yuki Tsunoda lo corrió y lo dejó sin Q2. Junto al argentino se fueron Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg. El mejor en ese corte fue Oscar Piastri con un tiempo de un minuto, nueve segundos y 338 milésimas.

En la Q2, ya sin Colapinto, el mejor de todos fue Lando Norris con un registro de un minuto, ocho segundos y 874 milésimas. Dejó atrás a Piastri y el tercero fue Max Verstappen. En la pelea por llegar a la Q3 quedaron afuera Alex Albon, Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Tsunoda y Kimi Antonelli, que despistó durante la clasificación.

Llegado el momento de la Q3, Piastri recuperó lo que era suyo y marcó la pole con un increíble tiempo de un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, apenas 12 milésimas más veloz que el de Norris. El tercer lugar fue para Verstappen, seguido por el sorprendente Isack Hadjar y George Russell.

Con la actividad finalizada por este sábado, solo queda el domingo por delante. La final de la 15ª fecha del campeonato comenzará a las 10 de la mañana (hora de Argentina).

Clasificación | Fórmula 1 | Fecha 15 (en Países Bajos)

1°) Oscar Piastri (McLaren): 1’8”662/1000.

2°) Lando Norris (McLaren): a 12/1000.

3°) Max Verstappen (Red Bull): a 263/1000.

4°) Isack Hadjar (Racing Bulls): a 546/1000.

5°) George Russell (Mercedes): a 593/1000.

---

16°) Franco Colapinto (Alpine): 1’10”104/1000.