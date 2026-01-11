La Unión y Central Entrerriano vuelven a salir a la cancha como locales

La actividad por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet continuará para los equipos entrerrianos este domingo por la noche. Habrá doble presentación entrerriana: La Unión de Colón recibirá a Villa Mitre; mientras que Central Entrerriano será anfitrión de Pergamino Básquet.

El equipo colonense saltará al campo más temprano, ya que recibirá a su rival a partir de las 21 en el estadio Carlos Delasoie. La Unión llega con récord 9-3 en la tercera posición de la tabla, apenas a dos victorias del líder Provincial de Rosario. Además, arrastra un invicto como local que lo convierte en candidato dentro del campeonato.

Villa Mitre, por su parte, aparece en la duodécima posición con un acumulado de 4-7. Aunque se encuentra en la parte baja de la tabla, su cantidad de partidos lo aleja momentáneamente de los últimos puestos. Debe tenerse en cuenta que solo supera a dos equipos en victorias: Deportivo Norte (2 triunfos) y Rocamora (3).

Por su parte, Central Entrerriano recibirá a Pergamino en el estadio José María Bértora a partir de las 21.30. El Rojinegro se ubica en la séptima posición con un récord de 8-5 y suma tres victorias consecutivas, por lo que se encuentra en un buen momento dentro del torneo. Volver a ganar le permitiría seguir escalando posiciones.

Pergamino, por su parte, comenzó su gira por Entre Ríos con victoria ante Rocamora, pero no pudo repetir ante La Unión y ahora quedó en la 15ª posición con un acumulado de 5-10. Está cerca de las últimas posiciones, por lo que volver a ganar le permitiría escaparse de esos últimos puestos.

Los protagonistas de estos duelos vienen de enfrentarse de manera cruzada: La Unión venció a Pergamino Básquet por 93-66 y Central Entrerriano le ganó a Villa Mitre por 77-67. Los entrerrianos buscarán repetir, los visitantes intentarán torcer la historia.