El historial de los vuelos privados durante el gobierno de Milei

Los aviones privados están en el centro de la escena de los escándalos de corrupción del gobierno de Javier Milei. El narco Fred Machado afrontó una audiencia clave este viernes ante el juez de Texas. El magistrado tiene en su poder dos celulares, una laptop y 5 pendrives de Machado y de su megaempresa de aviones privados. En ese material, seguro hay algo de los 38 vuelos -nunca declarados- que hizo, con avión de Machado, el exdiputado José Luis Espert durante su campaña electoral. Por ahora, no hubo información oficial del encuentro, lo que significa que posiblemente la defensa esté negociando con la fiscalía que Machado va a colaborar, o sea declarar como arrepentido. En el radar aparecerá Sergio Daniel Mastropietro porque fue quien hizo la presentación entre Fred Machado y Espert. Mastropietro es el mismo hombre que está imputado en la causa Discapacidad, como blanqueador de lo robado en Andis, con facturas falsas, justamente, de vuelos privados. Discapacidad es el expediente del tres por ciento para Karina (Milei).

El exagente de inteligencia Leonardo Scatturice, dueño de aviones privados y de la empresa Royal Class de vuelos privados, apadrinó el ingreso, sin control, de 10 valijas que traía su socia Laura Arrieta, y logró contratos asombrosos con la SIDE, el Ministerio de Economía, ARCA y Anses, al tiempo que se quedó con la conflictiva Flybondi y ahora con el correo OCA. Muchos se asombran del extraordinario poder económico de quien era un simple investigador e incluso buche de la policía. Otros afirman que ejerce una especie de Cancillería paralela, dado su vínculo con el entorno de Donald Trump. En uno de los aviones de Scatturice, se paseó por la Argentina, Hayden Davis, el armador de la estafa Libra, que tuvo como partícipe imprescindible al presidente Javier Milei. Todo tiene relación con todo, pero en especial con los aviones y los vuelos privados. No es casualidad.

Audiencia en Texas

Para este viernes estaba fijado el encuentro entre Fred Machado y el juez Bill Davis, del Distrito Este de Texas. No hubo información oficial sobre la audiencia llamada pre-trial, que es de preparación del juicio de una persona que se declaró no-culpable. El bajo perfil de la audiencia le da la razón a los que apuestan a que, tarde o temprano, Machado se declarará culpable y dispuesto a colaborar con la fiscalía.

Cuando fue detenido, en Neuquén, en 2021, tenía 2 celulares Iphone, una laptop, y 5 pendrives. La justicia argentina decidió no abrirlos sino preservarlos para que el contenido sea analizado por el juez de Texas. El fiscal Fernando Domínguez, de San Isidro, que tiene la causa por los 38 vuelos de Espert en aviones de Machado, estuvo de acuerdo con ese criterio: no pidió la apertura. Como se sabe, Espert era el primer candidato de Milei en la Provincia de Buenos Aires.

La acusación es durísima, toda centrada en los aviones y en los vuelos: conspiración para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude, conspiración para violar las normas de exportaciones y conspiración para violar las normas federales para la registración de aviones”.

Básicamente se sostiene que junto a su socia Debbie Mercer-Edwin manejaban una enorme empresa de provisión de aviones privados que realizaron numerosos viajes sospechados de transportar cocaína y, además, concretaron ventas falsas de los aparatos -dos y hasta tres veces el mismo aparato-, una maniobra destinada a lavar dinero supuestamente proveniente del narcotráfico.

Si Machado no se declara culpable y no colabora parece indefectible que le impongan una larguísima condena, similar a la de Mercer-Edwin de 16 años de prisión. Ahora, si colabora, es muy posible que hable de Espert, los vuelos privados y los 200.000 dólares que le transfirió.

Aquí, en San Isidro

Mientras tanto, aquí, en San Isidro, el fiscal Fernando Domínguez tiene casi cerrada la investigación sobre Espert-Machado, los 38 vuelos privados, los 200.000 dólares que Machado le transfirió a Espert y el vínculo con el narcotráfico.

Hace diez días, Domínguez recibió los contenidos del celular de Espert. El fallido candidato a diputado presentó como excusa que los 200.000 dólares fueron en pago a trabajos de consultoría respecto de una mina de Guatemala, Minas del Pueblo, trabajo que nunca hizo. El fiscal espera un informe de Guatemala, pero está casi probado que Minas del Pueblo estaba sin actividad real, efectiva, en el momento del supuesto contrato Machado-Espert y los vuelos. Según parece, Minas del Pueblo es señalada en Guatemala como una pantalla para el lavado de dinero.

Hay otro informe que la fiscalía está esperando. Se trata de más vuelos en aviones privados, pero al exterior. O sea, hay algunos indicios de que Espert-Machado compartieron viajes, no sólo dentro de la Argentina.

Todo hace pensar que la famosa coartada de Espert –“yo no sabía lo que hacía Machado”- naufraga aceleradamente: es inverosímil que se subiera 38 veces a aviones de Machado sin preguntar nada; que el narco le diera en préstamo una camioneta blindada y que incluso compartieran viajes al exterior.

Habrá que ver qué se agrega desde Texas a estas evidencias y qué surge del contenido del celular de Espert, ya en poder de Domínguez.

El presentador y la Discapacidad

Quien hizo la presentación entre Machado y Espert entra en la trama de aviones y la corrupción del gobierno de Javier Milei. Sergio Daniel Mastropietro fue accionista, en sociedad con el narco Machado, de la empresa So Vain S.A. dedicada a alquiler de aviones privados y a servicios aéreos. Ambos compartieron dirección: Juez Tedin 2860, en el lujoso Barrio Parque.

En la escena entró el macrismo. Mastropietro fue presidente de Avian Líneas Aéreas, la continuadora de Macair, Macri Air, que derivó en otra causa judicial por la adjudicación a Avian de numerosas rutas durante el gobierno de Mauricio Macri. La supuesta venta de Macair a Avian también está en duda, podría ser simulada, porque la voz cantante la siguieron teniendo los Colunga, padre e hijo, Carlos y Diego, los hombres de confianza de Mauricio en la cuestión de los aviones privados.

Como ya consignó este diario, Mastropietro merece ser más famoso de lo que es. Estuvo involucrado en buena parte de las causas de corrupción del país: se lo acusó de lavar dinero en el caso Skanska, figuró como proveedor de facturas falsas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; su nombre apareció en la droguería Prefarm, vinculada con el triple crimen de General Rodríguez y ahora reaparece, vía una empresa de vuelos privados, como lavador del dinero robado en la Agencia Nacional de Discapacidad. En la causa que instruyen el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello se consigna, entre otras pruebas, una llamada de Calvete a su secretaria indicándole que salve un dinero que se iba a encontrar en un allanamiento enviándoselo a Mastropietro. Este debía facturar falsos vuelos privados y sanitarios de la empresa Baires Fly como forma de lavar lo robado con los sobreprecios en los medicamentos.

El último episodio de la saga Mastropietro y los vuelos privados derivó en que el juez Casanello ordenó el secuestro del celular del “empresario”. Mastropietro volvía de Miami -por supuesto, en vuelo privado- cuando alguien le reveló que lo estaban esperando. El aparato hizo una escala sorpresiva en Tucumán y cuando llegó a Aeroparque ni Migraciones ni la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptaron para pedirle el celular. Todo indica que se lo entregó a alguien que venía en el vuelo. En las afueras de la terminal aérea finalmente lo pararon y alegó que dejó el celular sobre una valija y se perdió.

Otra vez los aviones, el gobierno de Milei y la corrupción.

Valijas, espionaje

El asombroso exagente de investigaciones, Leonardo Scatturice, comparte con los demás el negocio de los aviones y los vuelos privados. Su sede es La Florida, donde a Machado lo espera un segundo juicio por estafas en las ventas de aviones. La jueza se llama Beth Bloom y estableció que Machado debe pagar 179 millones de dólares, más intereses, por haber establecido una especie de esquema Ponzi: le vendía el mismo avión a varios, le daban un adelanto y después se quedaba con el dinero.

Scatturice es el dueño del avión en el que vino su socia -y parece que pareja- Laura Arrieta, quien hizo el ingreso con las 10 valijas sin control. Todo el itinerario fue extraño, con apagón del trasponder, el instrumento que sirve para ubicar las aeronaves. Scatturice registró en la Argentina la empresa CPAC Argentina, siglas que responden a la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es la organización de derecha internacional que lidera Donald Trump. Será por esa sintonía ideológica que Scatturice, tras 7 vuelos privados entre La Florida y Buenos Aires, consiguió de todo. Su empresa OCP Tech se quedó con un contrato con el Ministerio de Economía. Otra empresa, Tactic COC, firmó con la SIDE un curioso acuerdo de cooperación, estableciendo algo parecido a una embajada paralela para hacer de “enlace entre la presidencia de la Argentina y su par de Estados Unidos”. Se menciona que el exagente igualmente provee de servicios a ARCA y a la Anses. Lo impactante es que Scatturice también se hizo de Flybondi -empresa campeona mundial de las cancelaciones- y hace pocos días de Oca, tras un acuerdo con la entidad recaudadora para refinanciar la enorme deuda que OCA mantenía con ARCA.

También aviones y Libra

Hayden Davis llegó a la Argentina para articular lo que después fue la estafa de la criptomoneda Libra. Recorrió en avión privado Neuquén, Tierra del Fuego, Catamarca, Salta y Paraguay, en un aparato operado por Royal Class.

En realidad, la empresa se llama Just Flight S.A., pero las acciones de la empresa son propiedad de Royal Class Air LCC, cuyo accionista mayoritario es Leonardo Scatturice.

El otro dato sorprendente, relacionado con la estafa Libra y descubierto por el fiscal Domínguez, es que José Luis Espert registra facturas a nombre de Mauricio Novelli, que articuló Libra desde la Casa Rosada con Milei y Hayden Davis. El fiscal está analizando esas facturas y redondeará la acusación en las próximas semanas. Tal vez Machado, en Texas, pueda echar luz sobre estas operaciones.

Aviones, vuelos privados, el gobierno de Milei, el 3 por ciento para Karina, los casos de corrupción. Todo parece tener un hilo conductor. A veces visible, a veces un poco menos visible.

Raúl Kollmann/Página 12