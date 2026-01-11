Rowing venció a UVT y lidera la Zona A

Este domingo tuvo lugar la segunda jornada de actividad de la Liga Nacional de Vóley masculino en la ciudad de Paraná. Tanto el Paraná Rowing Club como el Atlético Echagüe Club tuvieron sus respectivas presentaciones: el Remero enfrentó a Unión Vecinal Trinidad de San Juan y el Negro se midió con Obras San Juan.

Ganó Rowing

El Paraná Rowing Club tuvo una muy buena presentación frente a UVT y no dejó dudas en su victoria por 3-0. El partido se llevó a cabo en el Parque Escolar Enrique Berduc y contó con el arbitraje de Daniel Vildoza y Pablo Gómez. Los parciales del triunfo del Albiceleste fueron 25/20, 25/18 y 25/13.

En este partido, Jesús Nadalín eligió a los siguientes inicialistas: Felipe Requejo, Martín Pérez, Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. Los líberos fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

Al tratarse de su segundo triunfo consecutivo (el sábado venció a Obras por 3-1), el equipo paranaense se paró en el primer puesto de la tabla de la Zona A. Sabe que ocupará esa posición al menos hasta el próximo fin de semana.

En su próxima presentación, el Paraná Rowing Club jugará como visitante ante el Club Lafinur de San Luis, partido que será el viernes 16 de enero, desde las 21. Luego, el domingo 18, se medirá ante La Calera a partir de las 19.

Juega Echagüe

De momento, el Atlético Echagüe Club se encuentra disputando su partido correspondiente a la segunda presentación de la Liga Nacional. En el estadio Luis Butta, recibe a Obras San Juan.