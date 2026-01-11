Spataro será novedad en el arranque del Turismo Nacional en Paraná

En sus redes sociales, Emiliano Spataro compartió una imagen de la preparación de su auto.

A través de sus redes sociales, Emiliano Spataro anunció que será parte de la temporada 2026 de la Clase 3 del Turismo Nacional. El piloto de 49 años nacido en Lanús, Buenos Aires, participará de la categoría como piloto titular y ya no como invitado, tal como lo hizo en ocasiones anteriores.

De esta manera, el piloto confirmó que participará en la carrera que inaugurará la temporada el fin de semana del 7 y 8 de febrero en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, en Paraná.

Participará de esta temporada a bordo de un automóvil de marca Chevrolet, modelo Cruze, que preparará su propia estructura: el Spataro Racing. El asesoramiento técnico será de Luciano Monti; mientras que la motorización estará a cargo de Esteban Pou.

En la publicación en la que confirmó su participación en la categoría fiscalizada por la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo (APAT), Spataro también mostró la preparación del vehículo que ocupará en su debut en menos de un mes.

Experiencia previa

En las últimas dos ediciones del Turismo Nacional, Spataro participó como invitado de Jorge Barrio en las carreras especiales de la Clase 3. Más en el pasado, en 2022, compitió también como invitado en la categoría mayor, pero en esa ocasión lo hizo con el auto de Roberto Luna.

Después de esas tres experiencias previas en la categoría, este año finalmente participará como piloto de la categoría, por lo que podrá luchar por el título.