En Córdoba, Instituto e Independiente no se sacaron diferencias

Este viernes por la noche hubo acción en el estadio Monumental Presidente Perón en el marco del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Allí, por la sexta fecha, Instituto recibió a Independiente. El árbitro del encuentro fue Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

En el juego ocurrió poco y nada durante el primer tiempo. Ambos elencos tuvieron grandes problemas para generar chances de gol. Es así que se destaca la decisión del VAR de no expulsar a Juan Franco luego de una fuerte falta en la mitad de la cancha. El futbolista de Instituto golpeó en la rodilla a Facundo Zabala, pero la jugada no demandó revisión.

La primera chance de gol del encuentro llegó con un desborde por derecha de Damián Puebla. El atacante intentó un pase bajo hacia el corazón del área chica, pero Franco Paredes lo interceptó y envió el balón al tiro de esquina.

La Gloria insistió y volvió a llegar con un contragolpe iniciado por un pase pinchado de Puebla hacia la derecha. Allí estaba Matías Fonseca, que se escapó hacia el mano a mano con Rey, con quien finalmente perdió. Luego lo tuvo en un tiro de esquina, pero el cabezazo de Nicolás Zalazar que se fue por encima del travesaño.

Ya en la segunda mitad, Independiente tuvo su primera llegada. Fue un centro desde la derecha y dentro del área para la llegada de Gabriel Ávalos, que remató y se encontró con un rechazo de Manuel Roffo. En el rebote, Pablo Galdames jugó el balón hacia atrás para Zabala, que buscó con un remate bajo que se fue pegado al poste derecho.

Otra vez tras un tiro de esquina llegó Instituto, pero esta vez el remate fue de Fernando Alarcón. Penosamente el resultado fue el mismo, el balón se perdió por encima del travesaño.

Manuel Romero intentó de larga distancia para la Gloria luego de controlar un balón en tres cuartos de cancha, pero su remate encontró a Rey, que rechazó hacia un costado para evitar la apertura del marcador.

El equipo de Daniel Oldrá volvió a llegar poco después con un buen desborde por derecha y centro bajo para la llegada de Jonás Acevedo, pero el ex Patronato, que anticipó muy bien a Rey, acabó rematando por encima del travesaño. Fue lo último.

Con la igualdad, la Gloriatiene seis unidades y está 12ª; mientras que Independiente comparte la última posición con Godoy Cruz, con tres unidades. En la próxima fecha, Independiente recibirá a Banfield el sábado 13, desde las 16.45; mientras que los cordobeses recibirá a Argentinos Juniors, el domingo 14 desde las 15.

-SÍNTESIS-

Instituto 0-0 Independiente.



Formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazer, Fernando Alarcón, Elías Pereyra; Damián Puebla, Francis MacAllister, Alex Luna, Gastón Lodico; Manuel Romero y Matías Fonseca.

DT: Daniel Oldrá.



Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola Rodrigo Fernández Cedrés; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Julio Vaccari.



Cambios:

39’PT: ingresó Pablo Galdames por Felipe Loyola (IND).

ET: ingresó Stéfano Moreyra por Francis MacAllister (INS).

17’ST: ingresó Jonás Acevedo por Damián Puebla (INS).

22’ST: ingresó Diego Tarzia por Matías Abaldo (IND).

22’ST: ingresó Lautaro Millán por Luciano Cabral (IND).

29’ST: ingresó Jeremías Lázaro por Manuel Romero (INS).

34’ST: ingresó Milton Valenzuela por Facundo Zabala (IND).

35’ST: ingresó Ignacio Pussetto por Gabriel Ávalos (IND).

40’ST: ingresó Lucas Rodríguez por Elías Pereyra (INS).

41’ST: ingresó Nicolás Cordero por Matías Fonseca (INS).



Amonestados:

8’PT: Juan Franco (INS).

18’PT: Francis MacAllister (INS).

38’PT: Felipe Loyola (IND).

44’PT: Damián Puebla (INS).

20’ST: Gabriel Ávalos (IND).

23’ST: Franco Paredes (IND).

44’ST: Stéfano Moreyra (INS).

49’ST: Rodrigo Rey (IND).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Monumental Presidente Perón.

Video: Liga Profesional.