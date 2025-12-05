Litoral Stand Up Comedy cierra su temporada con un show al aire libre

Litoral Stand Up Comedy realizará este sábado 6 de diciembre, a las 21:30, su último espectáculo del año en el patio de Boston Beer Pub, ubicado en Corrientes 527, en Paraná. El show reunirá a cinco comediantes del grupo que vienen transitando una temporada marcada por presentaciones semanales, ciclos especiales y participación en diversos eventos culturales de la ciudad. La actividad se desarrollará en el mismo espacio donde el colectivo abrió su calendario 2025, con la intención de cerrar el año en el lugar que funcionó como punto de inicio y encuentro con el público.

La función contará con la presencia de Mateo Izza, Belisario Ruiz, Lisandro Riera, Ignacio Grünbaum y el regreso de Nacho Koornstra. Cada uno compartirá una propuesta basada en monólogos humorísticos construidos a partir de situaciones cotidianas, anécdotas propias. La organización confirmó que, en caso de lluvia, la actividad no se suspenderá, sino que se trasladará al interior del local.

A lo largo de este año, Litoral Stand Up Comedy concretó un total de treinta y dos shows, entre presentaciones propias y participación en festivales y otros encuentros. Celebraron los once años del colectivo con un festival especial, además de organizar dos ciclos de verano que convocaron a distintos artistas del género y al público local. También estuvieron presentes en propuestas musicales y en una feria del libro, donde llevaron adelante intervenciones de stand up adaptadas al contexto del evento. En paralelo, dictaron talleres, organizaron jams y coordinaron muestras abiertas que permitieron a nuevos comediantes probar material y vincularse con la escena.

Desde la organización explicaron que esta última función es una forma de agradecer el acompañamiento recibido durante el año y de sintetizar el recorrido que el colectivo realizó en distintos escenarios y formatos.

A lo largo de la noche, Boston Beer Pub ofrecerá una amplia carta de comidas y bebidas.

El show será a la gorra. Para reservas, comunicarse al 343 4161838.