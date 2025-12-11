Holan no seguirá en Rosario Central y Di María le agradeció su paso por Arroyito

Ariel Holan no continuará como entrenador de Rosario Central en 2026. Así lo anunció este jueves el club de barrio Arroyito, a través de un escueto comunicado en el que asegura que todo se dio en “buenos términos”. El director técnico deja el club tras una campaña que terminó con la polémica obtención del título de campeón anual 2025.

El contrato de Holan vencía en los próximos días y debían ponerse de acuerdo en la renovación, sin embargo surgieron demoras y trabas que impidieron que se pongan de acuerdo en distintos ítems, entre ellos, el proyecto deportivo para la próxima Copa Libertadores de América.

“Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, reza el breve comunicado con el que el Canalla informó la novedad.

De esta manera, el equipo rosarino deberá buscarle un sucesor a Holan, quien estuvo al frente de un equipo que se reforzó con su ídolo, Ángel Di María, para volver a los primeros planos del fútbol nacional. De hecho, protagonizó una gran campaña y obtuvo el polémico título por haber sido el que más puntos logró en la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol.

La despedida de Ángel Di María

El capitán e ídolo del Canalla, Ángel Di María, le dedicó un mensaje al entrenador que lo dirigió en su regreso tras una exitosa carrera en clubes a nivel internacional. “Muchas gracias por todo Ariel, lo mejor en todo lo que venga para ustedes”, indicó Fideo que jugó 16 partidos y metió 16 goles, además de 3 asistencias, en el ciclo de Holan.

“Gracias por tus enseñanzas, por tu humildad, por tu profesionalismo y por todo lo que hiciste por Rosario Central”, agregó en redes sociales el exfutbolista de Real Madrid, Manchester United, Juventus, PSG y Benfica.