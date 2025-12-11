En medio de la intensa lluvia, un vehículo volcó en la ruta 168

Un accidente de tránsito ocurrió en la Ruta Nacional 168, en el tramo que une las ciudades de Paraná y Santa Fe. Según se informó, una utilitaria volcó pasando el peaje, del lado santafesino, en momentos en que se registraba una intensa lluvia y fuertes vientos.

Desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná explicaron a Elonce que inicialmente habían sido alertados sobre un siniestro del lado entrerriano, pero “cuando llegamos al lugar nos informaron que había sido del lado de Santa Fe”.

Al arribar al lugar, Bomberos se encontraron con la utilitaria volcada y sin ocupantes en su interior. El bombero señaló que “el conductor ya había salido y sido asistido por una ambulancia del 107 de Paraná”, por lo que no fue necesaria una intervención de rescate.

Aunque el ocupante ya estaba fuera de peligro, Bomberos debió actuar para prevenir eventuales incidentes derivados del vuelco. En ese sentido, se indicó que “se realizaron tareas de prevención dado que la batería estaba tocando el capot”, por lo que se procedió a asegurar la zona y controlar el vehículo.

El conductor del vehículo resultó con algunas lesiones que no revestirían gravedad, mientras que el rodado resultó con importantes daños.