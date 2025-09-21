Un toque de Albon complicó a Colapinto, que terminó 19°

El toque de Albon fue un punto de inflexión irrecuperable para el argentino.

Este domingo se disputó la 17ª final de la temporada de la Fórmula 1. Pese a un buen arranque, un toque de Alex Albon dejó sin nada a Franco Colapinto, que terminó en el 19° lugar en pista. La competencia se desarrolló en el autódromo de Bakú, capital de Azerbaiyán.

En la largada hubo un muy buen inicio del argentino que escaló dos puestos. Uno de ellos fue por el gran golpe de escena de la competencia: el abandono de Oscar Piastri. El líder del campeonato mundial tuvo problemas en la largada y una vez que partió salió furioso con la intención de recuperar lo perdido, pero chocó en la primera vuelta.

En el relanzamiento después del auto de seguridad por el abandono de Piastri, Colapinto superó a Lance Stroll y se mantuvo en el 13° lugar. Apenas iban cinco giros de competencia.

Diez vueltas más adelante, el argentino comenzó a sentir la presión del Aston Martin de Stroll, pero resistió la posición lo máximo posible hasta el ingreso a boxes para el cambio de neumáticos obligatorio.

Cuando la estrategia parecía funcionar, porque el reingreso del argentino fue por delante de Alex Albon, llegó el golpe de escena que arruinó la carrera del argentino. El de Pilar parecía haber cubierto bien la posición de su auto en la curva, pero un toque desde atrás del tailandés provocó el trompo de Colapinto, que debió detener por completo la marcha de su auto para evitar una colisión de gravedad.

En el regreso el rendimiento ya no era el mismo. El auto sufrió una avería en su parte delantera derecha y el argentino ya no pudo competir. Apenas si estuvo por delante de Pierre Gasly cuando su compañero de equipo ingresó a boxes para el cambio de neumáticos. No pudo pelear por nada. Albon, por su parte, terminó la carrera en el 13° lugar pese a la sanción de 10 segundos que le aplicaron.

En 30 giros ocurrió poco y nada. Lando Norris no pudo aprovechar el abandono de su compañero de equipo y acabó en el séptimo lugar. Quien sí aprovechó fue Max Verstappen, que ganó la carrera y descontó 25 puntos en la lucha por el campeonato, quedando a 69 del puntero, que en esta fecha no sumó.

El podio lo completaron dos grandes competidores en esta final: el británico George Russell y el español Carlos Sainz, que subió por primera vez al podio con Williams.

El campeonato continuará en dos semanas, el fin de semana del 3 al 5 de octubre en el autódromo de Singapur.