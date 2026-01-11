Edgardo Franco y Joana Navarrete ganaron en la Maratón de Reyes

La Maratón de Reyes 2026 contó con una importante cantidad de inscriptos (más de 4.600).

Bajo un cielo amenazante y frente a distintas manifestaciones de trabajadores municipales se desarrolló la edición 2026 de la Maratón de Reyes en Concordia. Un importante número de corredores participó de la competencia en la ciudad de la costa del río Uruguay.

Luego de la multitudinaria largada, el primero en atravesar la línea de meta fue el misionero Edgardo Franco. El oriundo de Azara, Misiones, que corre representando a Santa Fe completó los 10 kilómetros de competencia luego de 30 minutos y 45 segundos.

Acompañados por un importante marco de público, el podio masculino se completó con el uruguayo Nicolás Espinosa, que arribó ocho segundos después (30 minutos y 53 segundos); y el gualeguaychuense Martín Méndez, que tardó 31 minutos y 17 segundos en completar el recorrido.

El acompañamiento fue importante tomando en cuenta que se trató de una edición especial, marcada por las condiciones climáticas inusuales: lloviznas, ráfagas de viento y temperaturas que oscilaban los 20°. La 47ª edición de la tradicional carrera entrerriana volvió a dar de qué hablar.

En cuanto a las mujeres, la ganadora fue la entrerriana Joana Navarrete. La oriunda de Gualeguaychú lideró el podio que completaron otras dos comprovincianas: Ximena Simeone, oriunda de Puerto Yeruá; y Daniela Penoni, proveniente de Chajarí.

De esta manera pasó una nueva edición de la prueba que reúne a lo más destacado del ámbito de competencias de resistencia a nivel provincial y regional. La representación entrerriana quedó en buenas manos con un tercer puesto entre los varones y el podio completo entre las mujeres.