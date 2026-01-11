Rocamora sufrió un duro traspié en el regreso ante Obras

Este sábado por la noche, Rocamora de Concepción del Uruguay volvió a la actividad en el marco de la Liga Nacional de Básquet femenino. El retorno fue como local, en el estadio Julio César Paccagnella, y ante un rival nada sencillo: debió medirse con Obras Sanitarias.

El arranque del juego no fue positivo para el Rojo. Obras tomó rápida distancia en el juego y luego de los primeros diez minutos sacó 16 puntos de ventaja con un parcial inapelable de 27-11. En el segundo, Rocamora recortó las distancias en el desarrollo del juego, pero no en el tablero final. El parcial de 18-17 para el Tachero dejó el marcador 45-28 en favor del visitante hacia el descanso.

El despertar de las dirigidas por Sabrina Scévola llegó en el tercer parcial, en el que dominaron a su contrincante y consiguieron ponerse en partido. Con el 22-14 a su favor consiguieron acercarse a nueve puntos, ventaja que los dejó con chances en el partido: estaban 59-50. Sin embargo, Obras retomó el dominio en el tramo final y con un inapelable 23-15 devolvió la diferencia a 17 puntos, con la que terminó el encuentro: fue 82-65.

En el Rojo destacó Florencia Losada, que anotó 17 puntos y además tomó cinco rebotes; mientras que en Obras hubo dos goleadoras con 15 tantos: Florencia Chagas y Candela Foresto. También debe destacarse el aporte de Candela Gentinetta y Agostina Burani: ambas anotaron ocho puntos; aunque la primera tomó 11 rebotes y la segunda capturó 12.

La actividad para el Rojo seguirá el martes 13, desde las 20.30, cuando se enfrente con El Talar. Obras, por su parte, jugará un día después ante Lanús.

-SÍNTESIS-

Rocamora 65-82 Obras.



Parciales: 11-27 // 28-45 (17-18) // 50-59 (22-14) // 65-82 (15-23).



Formaciones:

ROCAMORA (65)

*Renata Pidone: 5pts, 4rbs, 2as.

*Florencia Losada: 17pts, 5rbs, 4as, 3rec, 2per.

*Nerea Schmidt: 8pts, 7rbs.

*Paula Santini: 15pts, 5rbs, 3as, 1rec, 2per.

*Martina Schunk: 4pts, 11rbs, 2as, 2per.

Manuela González: 12pts, 1rb, 1per.

Natalia Battioni: 1rb, 1as, 2per.

Melanie Delasart Izaguirre: 4pts, 4rbs, 1rec, 1per.

DT: Sabrina Scévola.



OBRAS (82)

*Florencia Chagas: 15pts, 3rbs, 3as, 2per.

*Candela Foresto: 15pts, 1rb, 2as, 1rec, 2per.

*Agostina Burani: 8pts, 12rbs, 4as, 1ta.

*Candela Gentinetta: 8pts, 11rbs, 1as, 1rec, 1per.

*Nicole Tapari: 8pts, 3rbs, 1rec, 2per.

Margareth Padilla Lijeron: 2rbs, 1as, 1per.

Sofía Novoa Ferrari: 2pts, 3rbs, 1as, 1per.

Delfina Gentinetta: 1rb, 1per.

Julia Bosque: 6pts, 1as.

Natassja Kolff Martini: 9pts, 6rbs, 2ta.

Micaela González: 11pts, 2rbs, 1as, 2rec.

DT: Javier Ielmini.



*Inicialistas.



Árbitros: Robles - Cáceres.



Estadio: Julio César Paccagnella.