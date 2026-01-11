Independiente venció a Alianza Lima en su debut amistoso

Matías Abaldo (número 19, de espaldas en la foto) anotó un gol y dio una asistencia.
Este sábado por la noche, Independiente y Alianza Lima protagonizaron el primer partido en el marco de la Serie Río de La Plata, encuentros amistosos de preparación para la disputa de los torneos domésticos para algunos equipos sudamericanos.
Este partido se llevó a cabo en el Parque Viera de Montevideo, Uruguay, con el arbitraje de Bruno Sacarelo. Tanto para el Rojo como para el Blanquiazul era una buena oportunidad para ver a sus equipos.
Después de un primer tiempo en el que no pudieron quebrar el tanteador, en el complemento llegó la apertura del partido. Fue a los 15 minutos, cuando un centro llovido desde la izquierda cayó en la posición de Alan Cantero dentro del área. El atacante del Blanquiazul controló el balón con su pie derecho y cruzó remate contra el poste derecho para vencer a Joaquín Blázquez y poner el 1-0 en favor de los peruanos.
Independiente lo empató rápido gracias a una avivada de Matías Abaldo en un tiro libre ejecutado a los 16 minutos. El atacante del Rojo se responsabilizó de la pelota parada al costado izquierdo del área grande en posición de ataque y remató directamente al arco. El balón fue al lado izquierdo del arquero del elenco peruano, que no pudo detener el disparo.
Y apenas seis minutos después, a los 22, Abaldo encabezó el contragolpe por el costado izquierdo que terminó con un centro al área para la llegada de Santiago Montiel. El mediocampista controló el balón y remató bajo contra el poste derecho para vencer nuevamente al arquero del conjunto peruano y estampar el 2-1 que resultaría definitivo.
Independiente se estrenó con victoria y ahora podrá poner la cabeza en su próxima presentación: el martes 13 enfrentará a Everton de Chile para seguir preparándose rumbo al torneo local.
-SÍNTESIS-
Independiente 2-1 Alianza Lima.
Goles:
12’ST: Alan Cantero (ALI).
16’ST: Matías Abaldo (IND).
22’ST: Santiago Montiel (IND).
Formaciones:
Independiente: Joaquín Blázquez; Milton Valenzuela, Sebastián Valdez, Juan Fedorco, Luciano Barros; Mateo Pérez, Iván Marcone; Josías Palais, Lautaro Millán, Walter Mazzantti; Ignacio Pussetto.
DT: Gustavo Quinteros.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Jairo Vélez; Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Pedro Aquino, Miguel Trauco; Paolo Guerrero y Federico Girotti.
DT: Pablo Guede.
Ingresaron:
-En Independiente: Facundo Zabala, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy, Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés, Matías Abaldo, Santiago Montiel, Felipe Loyola y Gonzalo Bordón.
-En Alianza Lima: Jesús Castillo, Mateo Antoni, Alessandro Burlamaqui, Alan Cantero, Cristian Carbajal, Gianfranco Chávez, Alejandro Duarte, Josué Estrada, Gaspar Gentile y Geray Motta.
Amonestados:
23’PT: Milton Valenzuela (IND).
45’PT: Ignacio Pussetto (IND).
45’PT: Carlos Zambrano (ALI).
15’ST: Josué Estrada (ALI).
Árbitro: Bruno Sacarelo.
Estadio: Parque Viera.