Un hombre fue detenido en Paraná tras atacar con un machete y un cuchillo a un padre y su hijo

Durante la mañana de este miércoles, se registró un violento incidente en la puerta de una vivienda ubicada en calle Tacuarí, en Paraná, cuando un hombre y su hijo adolescente mantuvieron una fuerte discusión con un vecino que había llegado para reclamar una deuda. El violento se presentó munido de un machete y un cuchillo.

Según informaron desde la policía, el intercambio verbal escaló y el visitante utilizó dichos elementos cortantes, provocando lesiones leves en el adolescente, a la altura del ojo, y en el adulto, en el abdomen y una pierna.

Personal de la División Delitos Económicos, que realizaba recorridas por la zona, advirtió la situación y logró intervenir de inmediato, demorando al involucrado.

Los dos afectados fueron trasladados en ambulancia al Hospital San Martín para recibir la atención correspondiente.

El fiscal de turno fue informado del hecho y dispuso la detención del responsable, quien será trasladado a la Alcaidía de Tribunales. Los elementos utilizados quedaron secuestrados para la investigación.