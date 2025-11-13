El intendente de Colón recibió a los campeones del Torneo Provincial Desarrollo

José Luis Wasler recibió a referentes al subcapitán Cristian Nascimento, el entrenador Sergio Giacomozzi y la presidenta de la institución, Ana Fabre.

Integrantes del Colón Rugby Club, flamantes campeones del Torneo Provincial Desarrollo, fueron recibidos por el intendente de Colón, José Luis Walser. Participaron del encuentro el subcapitán Cristian Nascimento, el entrenador Sergio Giacomozzi y la presidenta de la institución, Ana Fabre. Acompañó la directora de Deportes, Jésica Britos.

Durante la reunión, el Jefe Comunal destacó el logro deportivo y el trabajo formativo del club, que vuelve a ubicar a Colón entre las referencias del rugby entrerriano. Nascimento subrayó la madurez del plantel y el acompañamiento de la comunidad: “La cancha estuvo llena; infantiles, familias y vecinos alentaron sin parar”.

El conjunto colonense definió el certamen ante Central Entrerriano y se quedó con el campeonato con autoridad (39–9), coronando una temporada sostenida por la mixtura de juventud y experiencia, y por un sólido trabajo de cuerpo técnico y dirigencia.

“El grupo está cada vez más unido; se juntó la frescura de los más jóvenes con la madurez de quienes venimos hace años. Cuando el equipo está consolidado, se notan los resultados”, expresó Nascimento, quien también agradeció “el apoyo permanente del Municipio”.

Walser felicitó al club por el logro y reafirmó el compromiso de la Municipalidad con el deporte local, tanto en infraestructura como en programas que promueven la participación de niñas, niños y jóvenes en las instituciones deportivas de la ciudad.