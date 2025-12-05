Mundial 2026: Argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania

La selección argentina de fútbol, actual campeona del mundo, formará parte del Grupo J en el próximo Mundial, a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes se realizó el sorteo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington DC, y determinó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá como rivales a Argelia, Austra y Jordania.

Argentina fue uno de los equipos cabeza de grupo e integró el Bombo 1. En primera instancia, el sorteo determinó que forme parte del Grupo J, una de las 12 zonas de la próxima cita ecuménica que contará con un total de 48 seleccionados.

De acuerdo al sorteo del que participaron los presidentes de las tres naciones organizadoras –el estadounidense Donald Trump, el canadiense Mark Carney y la mexicana Claudia Sheinbaum Pardo– el debut para la Albiceleste será el 16 de junio ante Argelia; seis días después se medirá con Austria; el 27 del mismo mes será el compromiso ante Jordania. El próximo sábado se conocerán los horarios de los partidos.

Cabe destacar que los partidos del Grupo J se jugarán en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de avanzar, Scaloni y compañía podrían tener un complicado cruce en 16avos de final, ya que en caso de darse la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del Grupo H, que cuenta con España y Uruguay.

Antecedentes:

El único antecedente entre la selección argentina y Argelia se dio en 2007, con triunfo por 4-3 en el Camp Nou para los dirigidos por Alfio Coco Basile. Contra Austria, jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, en la previa del Mundial de Italia. En cuanto a Jordania, no hay partidos entre ambas selecciones.

Cuándo empieza el Mundial

El partido inaugural será el 11 de junio entre México, uno de los anfitriones, y Sudáfrica, en el estadio Azteca, actualmente llamado Banorte por razones de patrocinio. Tal como sucedió en la Copa del Mundo 2010, cuando ambas selecciones se enfrentaron, también un 11 de junio, y empataron 1 a 1 en la primera cita ecuménica disputada en suelo africano.

Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Repechaje D

Grupo B: Canadá, Ganador Repechaje A, Qatar, Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Ganador Repechaje C

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Ganador Repechaje B, Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Ganador Repechaje 2, Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Grupo K: Portugal, Ganador Repechaje 1, Uzbekistán, Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá