Robo en edificio de calle Malvinas: información sensible, un plan previo y el ingreso con llave

Los ladrones que ingresaron a un edificio de calle Malvinas de Paraná y se alzaron con tres cajas fuertes llenas de dinero, actuaron con información precisa, conocimiento del lugar y hasta ingresaron llaves propias. Fue un golpe cuantioso y relativamente sencillo, sin armas ni rencores, cuyo plan comenzó un tiempo antes.

La víctima es D.A., de 74 años, integrante de la familia que es propietaria de una importante empresa de la capital entrerriana. La información de que la víctima tenía mucho dinero en efectivo guardado en su casa se filtró y llegó a oídos de ladrones expertos.

El plan criminal comenzó un tiempo antes, cuando la señora denunció que le habían robado las llaves de su casa que había dejado en el interior de su vehículo, luego de haberlo dejado estacionado en la calle. Aparentemente, según se investigó en aquel caso, habían utilizado inhibidores de alarma para abrir el auto y llevarse únicamente las llaves del edificio.

El edificio de calle Malvinas es bastante nuevo, viven allí familiares de los constructores, funcionarios del Gobierno provincial y también se alquilan departamentos en forma temporaria a elevado costo. Se ingresa con tarjeta por el frente y con llave por la cochera. Por este último lugar ingresaron los ladrones: en la investigación creen que fueron tres hombres, quienes habrían utilizado las llaves que habían sustraído.

Una vez dentro del edificio, subieron e ingresaron al departamento blanco de la operación. Provocaron desorden en cada lugar en busca de elementos de valor y se alzaron con las tres cajas fuerte.

Los delincuentes sabían que la señora no se encontraba allí, es decir que también realizaban vigilancias o contaron con información interna para saber que se había retirado a las 9.30 y que regresaría pasadas las 12.30 del jueves.

Intervinieron en el hecho personal de la Policía Científica, de la División Robos y Hurtos y de la Sección Investigaciones de la Jefatura Departamental Paraná. Se informó a ANÁLISIS que la pesquisa tiene datos interesantes para dar con la banda delictiva. Respecto al vehículo utilizado para llegar y retirarse, tenía una patente de Buenos Aires, aunque se cree que puede ser un grupo delictivo local.

Se están analizando tanto las cámaras del edificio como de las inmediaciones, tanto del 911 como de viviendas particulares y comercios.