Cuatro bandas locales se reunirán en un festival para recaudar fondos y homenajear a Santi Luján

El Atlético Neuquen Club realizará este sábado 6 de diciembre, en su sector de fútbol, una nueva edición del Neuquen Rock, un festival que comenzará a las 19 y que reunirá a bandas locales con el objetivo de recaudar fondos destinados a la compra de un terreno lindante que permita ampliar las instalaciones de la institución. La actividad también busca homenajear a Santi Luján, conocido como "El Muñe", quien formó parte de la comunidad del club.

La programación musical incluye una grilla que se desplegará a lo largo de toda la tarde y gran parte de la noche. A las 19 está prevista la apertura de puertas y una hora más tarde comenzará el primer show a cargo de Dulces Rufianes, una banda que integra repertorios propios con influencias del rock nacional. A las 21 será el turno del proyecto Luca y Sumo, banda compuesta por integrantes de distintos conjuntos musicales de Paraná, que interpretará obras vinculadas a la figura de Luca Prodan y a la banda pionera del rock alternativo. Luego, a las 22, llegará La Posta, con un recorrido por composiciones propias y un contacto permanente con el público local que hace tiempo sigue el repertorio de la banda. Finalmente, a las 23, Cultura Frita cerrará la noche con su propuesta centrada en el rock de Los Redondos.

El festival se enmarca en una campaña que el Atlético Neuquen Club viene impulsando para reunir recursos destinados a adquirir el terreno contiguo al predio actual, con el propósito de ampliar sus espacios de entrenamiento, recreación y encuentro para las distintas disciplinas que funcionan en la institución. Desde el club también señalaron que este tipo de actividades permite generar más posibilidades y oportunidades, ya que apunta a fortalecer la presencia del club en la vida de los socios, familias y vecinos de la ciudad.

Las entradas pueden adquirirse en este enlace.