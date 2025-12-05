Mansilla: Desarrollo Humano entregó “kits de herramientas” a emprendedores locales

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, entregó “kits de herramientas a emprendedores que impulsan diversos oficios y proyectos productivos” en la comunidad de Gobernador Mansilla.

“Esta tarea se enmarca en las acciones del Ministerio de Desarrollo Humano que promueve la autonomía de las personas, el trabajo y el desarrollo local”, se indicó.

El acto contó con la presencia del Secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y del Presidente Municipal de Mansilla, Francisco Pasinatto, quienes destacaron la “importancia del trabajo articulado entre la provincia y los municipios para generar más oportunidades en cada rincón de Entre Ríos”.