Claudio Tapia confirmó que ya negocian la renovación de Lionel Scaloni “hasta 2030”

Minutos antes de ingresar al sorteo del Mundial 2026 en Washington, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que ya mantienen conversaciones con Lionel Scaloni para extender su contrato al frente de la selección argentina. De la misma manera, confirmó que la intención es renovar a todos los cuerpos técnicos de las Juveniles también.

“Habrá renovación, estamos hablando con su representante. La idea es renovar a todos los cuerpos técnicos hasta el 2030, que tenemos el próximo Mundial”, explicó Chiqui Tapia, en diálogo con Telefé.

Así, de no mediar inconvenientes, el entrenador que levantó la tercera Copa del Mundo para la Albiceleste continuará al frente del combinado nacional. De igual manera, se espera que los entrenadores que comandan los seleccionados juveniles hagan lo propio.

En otro orden de ideas, Tapia también confesó esperar el sorteo “con mucha expectativa y adrenalina” por conocer a los rivales de la Selección, después de un gran cierre del ciclo de Eliminatorias: “Nos veo bien, por cómo hemos terminado la clasificación tres fechas antes y primeros en el ranking nuevamente. Somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defender la Copa”.

En tanto, respecto de la posible sede para los primeros partidos de la Albiceleste -algo que se conocerá con exactitud durante la tarde del sábado-, el presidente de AFA fue claro y depositó su esperanza en un pequeño reducto argentino en Estados Unidos: “Ojalá sea Miami, creo que somos más locales ahí que en cualquier lado. Pero el público argentino acompaña a todos lados. Lo demostró en Qatar y lo demostrará acá”.