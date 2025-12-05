Fórmula 1: Colapinto, de 10° a 19° en las prácticas libres en Abu Dabi

Franco Colapinto completó las prácticas libres en el inicio del fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi: pasó de 10° en la primera -donde participaron nueve rookies- a 19° en la segunda, en la que su compañero Pierre Gasly terminó 20°. “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto”, expresó, sin filtro.

Lando Norris, de McLaren y quien se ilusiona con coronarse campeón este domingo, fue el más rápido en ambas (1’24’’485/1000 y luego 1’23’’083/1000). En las dos, dejó segundo a Max Verstappen, de Red Bull, quien luchará por conseguir su quinto título.

Colapinto tuvo una gran presentación en la primera práctica libre en el circuito de Yas Marina, donde quedó décimo (+ 0.370s). En ese ensayo, participaron nueve rookies: Ryo Hirakawa (Haas), Paul Aron (de Alpine, quien quedó 13°), Patricio 0’Ward (McLaren), Arvid Lindblad (Red Bull), Arthur Leclerc (Ferrari), Ayuma Iwasa (Racing Bulls), Luke Browning (Williams), Jak Crawford (Aston Martin), Cian Shields (Aston Martin).

Sin embargo, cayó en la segunda, en la que participaron todos los pilotos principales. Allí, finalizó 19° (+ 1.688) y Pierre Gasly, su compañero, en el fondo (+1.880).

“Ritmo de carrera, bien. De Qualy, muy mal. La verdad, muy lejos. Hay que entender hoy a la noche por qué”, afirmó el piloto argentino, en diálogo con Fox Sports, luego de las primeras prácticas libres. Luego, en ESPN, hizo una autocrítica más cruda: “Muy raro, cosas difíciles de entender. En la FP1 estuvimos a tres décimas y una vuelta que podía mejorar un par de décimas más. En FP2 hice el mismo tiempo, una décima más rápido, con la pista más fría. No entiendo bien la verdad. Hay que ver la data. No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto. Es algo bastante raro. Hay que entenderlo ahora y mejorar para mañana”.

La acción en Yas Marinas se reanudará este sábado, con la Práctica Libre 3 (7.30 – 8.30, de Argentina) y la clasificación (a partir de las 11). La carrera se correrá el domingo 7 de diciembre, desde las 10 (horario de Argentina).